"Teeme ära" talgupäeval osales üle 31 000 inimese

"Teeme ära" talgupäeva eestvedaja Henrik Raave ütles, et tänavune talgupäev õnnestus hästi.

"Ilmataadi toetusel tehti vägevaid talgutegusid kõikjal üle Eestimaa. Tohutu hulga positiivsete emotsioonide kõrval, mis talgustaapi kogunes, on aga eriti hea meel talguliste uue põlvkonna peale kasvamisest," rääkis Raave.

"Vanemad annavad talgujuhi rolli üle noorematele ja ka talguliste sekka lisandub üha uusi noori. See on väga südantsoojendav tähelepanek paljudest talgupaikadest üle Eesti ning igati loomulik areng, et pikki aastaid talguvankrit vedanud inimesed saavad appi nooremaid. Tore, et meil jagub nii palju aktiivseid inimesi, kes kodukandi elu soovivad edendada. Keerulistel aegadel vajame kõik koos tegutsemist ja toetavat õlatunnet ning talgupäeval saamegi seda ühiselt tunda. Südamest tänu ja tunnustus kõigile talgujuhtidele ning talgulistele igas Eestimaa nurgas!" sõnas Raave.

Naiskodukaitse Kuressaare I jaoskonna rannaääre koristus. Autor/allikas: "Teeme ära"

Talgupäeva raames korraldati kokku 1105 talgut, millest tänastel andmetel võttis osa 30 954 talgulist. Lisaks tehti mitmeid talguid, mida talguveebi kirja ei pandud.

Muuhulgas said 231 veekogu ohutumaks, rajati 188 elurikast õppeaeda ning rikastati paljusid talguid kultuurielamustega.

Enim talguid toimus Harjumaal ja Tallinnas, kus 286 talgul osales kokku 10 995 inimest.

Elanike arvu järgi oli kõige rohkem talgulisi Saaremaal, kus osales 113 talgul 1992 inimest.

Tartumaal osales 92 talgul 2587 talgulist, Pärnumaal 84 talgul 2282 talgulist, Lääne-Virumaal 82 talgul 1899 talgulist, Ida-Virumaal 68 talgul 2543 talgulist, Viljandimaal 58 talgul 1171 talgulist, Raplamaal 56 talgul 1209 talgulist, Läänemaal 53 talgul 1069 talgulist, Jõgevamaal 49 talgul 968 talgulist, Võrumaal 45 talgul 1211 talgulist, Järvamaal 42 talgul 1374 talgulist, Valgamaal 32 talgul 593 talgulist, Põlvamaal 28 talgul 819 talgulist, Hiiumaal 15 talgul 167 talgulist.

Väljaspool Eestit korraldati talgud Kanadas, kus osales kokku 75 talgulist.

Talguid saab jätkuvalt märkida talgukaardile ja ka osaleda järgmise nädala lõpuni.