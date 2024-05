Järgmisel nädalal lähevad ilmad taas jahedamaks

Öö vastu pühapäeva tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta. Tuul pöördub läänest põhjakaarde puhudes 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Pühapäeva hommik on selge või vähese pilvisusega. Ida-Eestis on pilvisem, ent ilm on sajuta. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 7, Põhja-Eestis 3 kuni 9 ning rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusoe tõuseb 6 kuni 10 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Pärastlõunal Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Saju tõenäosus on suurem saartel. Puhub valdavalt põhjakaare tuul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 17, rannikul kohati kuni 8 kraadi.

Uuel nädalal õhutemperatuur langeb.

Kui veel esmaspäeval on öösel sooja keskmiselt 3, päeval 10 kraadi ning kohati võib tulla hoovihma, siis teisipäeva ööl on keskmine õhusoe on 1 ning päeval 7 kraadi. Pärastlõunal võib tulla kohati nii hoovihma kui ka lörtsi. Kolmapäeva ööl sajab Ida- ja Põhja-Eestis mitmel pool vihma, lörtsi ja lund, kuid hommikuks sadu lakkab. Päev püsib sajuta ning sooja on 4 kuni 9 kraadi. Neljapäev tuleb samuti jahe ja sajune.