Idakristlased tähistavad ülestõusmispühi

Ülestõusmispühad on õigeusklikele suurimad ja tähtsaimad pühad kirikuaastas ning nende vastuvõtmine algab südaöise ristikäiguga.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus ütles oma paasaläkituses läkituses, et ümbritsevas maailmas on tunda paranemise märke ja inimeste ülesanne on need ära tunda ja neist aru saada.

"Me elame oma elu Kristuses ning tema Püha Vaim juhib ja hoiab meid. Jäägem Kristuse, oma arsti kõrvale. Tema täidab meid igal moel oma armastusega, mis tuleneb tema jumalikust ettehooldest, mida me ise täiuslikult ei tunne. Kristus on üles tõusnud. Au ja kiitus talle igaveseseks ajaks igavesti," kõneles metropoliit Stefanus.