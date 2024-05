Setomaal võtsid huvilised ülestõusmispühal mõõtu munade veeretamises

Seto munapühade kõige oodatum ja kõige traditsioonilisem sündmus on munade veeretamine munaloomkal ehk liivast liumäel. Mikitamäel ehitati see juba laupäeval valmis, et pühapäeval saaksid nii suured kui ka väikesed võtta mõõtu, kelle muna kõige paremini veereb.

"Alguses sa pead laskma ühe muna sisse ja siis teise ringiga sa hakkad veeretama. Ja siis, kui sa saad munale pihta, siis sa saad enda muna ja siis sa saad selle teise muna ka," kirjeldas munaveeretaja Annabel Kõiv.

"See hasart, mis siin praegu tänase päeva õhtuks tuleb, siis kuulete siin nii naeru kui nuttu, kellel saavad munad otsa ja mida iganes. Aga seda päeva oodatakse," ütles pühadejänku.

Muu hulgas toimus ka suur munaotsimismäng, mis pakkus ühtviisi rõõmu nii väikestele kui ka suurtele.

Ennekõike on lihavõtted aga setode jaoks oluline kirikupüha, mil lõppeb suur paast ning taas võib laulda, tantsida ja süüa kõike seda, mis paastu ajal keelatud.

Kui tõsiselt veel peetakse kinni nendest vanadest kommetest nagu paast, kirikus käimine ja ristikäik.

"Mina pidasin paastust kinni. Liha, piimatooteid ei söö, muna, juust. Piimast mitte midagi ei söö," rääkis kohalik elanik Kaja Rõžikov.