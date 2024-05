Kustutustööd Lääne-Viru Jäätmekeskuse alal jätkuvad

Päästjad on alates laupäeva õhtupoolikust kustutanud Lääne-Viru Jäätmekeskuse territooriumil tulekahju. Kustutustööd kestavad ja tööd jätkub ka esmaspäevaks.

Häirekeskus sai teate põlengust laupäeval kell 17.58. Põlema oli süttinud ligikaudu 1000-tonnine segajäätmete hunnik, ohus olid hooned ning tules hävisid ekskavaator ja purustaja.

Kuna põlevate jäätmete hulk on suur ning nende kustutamiseks on vaja jäätmehunnikud eritehnikaga laiali vedada ning eraldi läbi pesta, on päästetööd kestnud rohkem kui ööpäeva ja jätkuvad ka pühapäeva õhtul.

Regiooni vastutava korrapidaja Jaak Janno sõnul esmaspäeva ööks kustutustööd peatatakse ning hommikul kontrollitakse hunnikud üle, et leida võimalikke tulepesasid. Vajadusel jätkuvad kustutustööd ka esmaspäeval.

Kustutusvee tagamiseks on päästjad paigaldanud pumbajaama ja kahe kilomeetri pikkuse magistraalliini piki Sõmeru-Rakvere-Pärnu maanteed Näpi ojast.

Tulekahju on kustutamas meeskonnad Rakverest, Tapalt, Väike-Maarjast, Iisakult ja redelauto Jõhvist ning vabatahtlikud Kadrina päästekomandost.