Uuel nädalal läheb jahedamaks

Esmaspäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub ida- ja kirdetuul 2 kuni 8, saartel iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 7 kraadi, Kirde-Eestis kohati -1 kraad.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne- ja Lõuna-Eestis on pilvisem, ent ilm on olulise sajuta. Tuul puhub idast ja kirdest 2 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis, saartel 6 kuni 11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Ida- ja kirdetuul pisut tugevneb ja sooja on 7 kuni 13, põhjarannikul kohati 5 kraadi.

Teisipäeva öö on peamiselt kuiv, päeval võib aga kohati sadada veidi hoovihma ja ka lörtsi. Öine keskmine õhutemperatuur on +1, päevane +7 kraadi.

Sama jahe on ka kolmapäev. Vihma ja lörtsi sajab kohati nii öösel kui ka päeval.

Neljapäeva öö on jahedam – temperatuurinäit jääb -3 ja +2 kraadi vahele. Päev on aga kolmapäevaga võrreldes pisut soojem – sooja on 5 kuni 11 kraadi. Öö on sajuta, kuid õhtul võib Lääne- ja Põhja-Eestis sadada vihma.

Reede on taas mitmel pool sajune.