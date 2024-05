Saksa relvatootja tarnib Ukrainale 2024. aastal sadu tuhandeid mürske

Papperger ütles, et Rheinmetall kavatseb sel aastal saata Ukrainasse sadu tuhandeid suurtükimürske. Tarned hõlmavad ka kaugmaa mürskude prototüüpe, mis suudavad tabada sihtmärke 100 kilomeetri kauguselt, vahendas Saksa väljaanne Handelsblatt.

Rheinmetall keskendub suuresti suurtükiväe mürskude tootmisele, ütles Papperger. Enne Venemaa täiemahulist sissetungi tootis firma aastas umbes 70 000 mürsku. Sel aastal loodab ettevõte toota 700 000.

Rheinmetall on üks Euroopa suurimaid relvafirmasid, piirkonnas aga kasvab nõudlus relvade ja laskemoona järele.

Hiljuti avas Rheinmetall ka uue laskemoonatehase, et Saksamaa saaks toota rohkem laskemoona. See võimaldab Berliinil suurendada laskemoonatarneid Ukrainasse.

30. aprilli öösel süütasid Saksamaa vasakradikaalid Rheinmetall juhi Armin Pappergeri suvekodu.

Vene väed ründasid ööl vastu esmaspäeva Sumõ energiataristut

Vene väed korraldasid ööl vastu 6. maid Sumõ oblastis droonirünnaku, mille sihtmärgiks oli piirkonna energiataristu, teatas oblasti sõjaväeadministratsioon.

Ukraina õhujõud teatasid kohaliku aja järgi kesköö paiku droonirünnakust Sumõ oblastile. Varsti pärast seda teatas kohalik meedia, et oblasti osades piirkondades kadus elekter ja jooksev vesi.

Tunni jooksul teatas Sumõ sõjaväeadministratsioon, et Venemaa on sooritanud õhurünnakuid Sumõ oblasti energiaobjektidele ning käimas on taastamistööd.

Kohalikud võimud teatasid, et kriitilise tähtsusega infrastruktuurirajatised, sealhulgas veevarustus ja haiglad, viiakse üle varutoitele.

Pühapäeval hukkus Ukraina andmetel üle tuhande Vene sõduri

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 475 300 (võrdlus eelmise päevaga +1040);

- tankid 7380 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 14 213 (+34);

- suurtükisüsteemid 12 250 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1057 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 791 (+1);

- lennukid 349 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 9683 (+47);

- tiibraketid 2148 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 477 (+59);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2008 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.