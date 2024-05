Estonian Cell jäi mullu 23 miljoniga kahjumisse

Kundas asuva puitmassitehase Estonian Cell 2023. aasta netokahjum oli 23 miljonit eurot. Ettevõtte müügitulu kahanes 86 miljoni euroni, mis on 45 miljoni euro võrra vähem kui aasta varem.

Ettevõtte teatel oli kehv tulemus tingitud peamiselt rahvusvaheliste müügihindade järsust langusest ja jätkuvalt kõrgetest sisendkuludest Eestis. Vastuseks muutunud ebasoodsatele oludele rakendas Estonian Cell mullu drastilisi meetmeid, sealhulgas sisseostulepingute avamine, tehase töö ajutine peatamine ja viimase meetmena peaaegu 10 protsendi töötajate koondamine, teatas Estonian Celli juht Siiri Lahe pressiteate vahendusel.

Eesti ühe energiamahukaima ettevõtte juhi sõnul on maailmaturul konkurentsis püsimine väga keeruline, arvestades peamiste sisendite, nagu energia ja puit oluliselt kallimaid kulusid Eestis. Ka toovad ettevõtte juhid konkurentsivõime väljakutsena esile Eesti kõrged energiamaksud.

"Näiteks on Estonian Cell maksnud taastuvenergia tasude ja võrgutasude näol aastas kolm kuni neli miljonit eurot rohkem kui sarnased suurtööstused Skandinaavias või teistes Euroopa riikides," ütles Lahe. "Seda saaks leevendada Euroopa Liidu poolt soovitatud maksulagede kehtestamisega."

Postimees kirjutas mullu sügisel, et Estonian Celli omanik Heinzel andis ettevõtte juhtidele aega aasta lõpuni, et nina vee peale saada. Seda, mis saab siis, kui seda ei juhtu, loost ei selgunud.

"Omanikku teeb murelikuks siinse ärikeskkonna jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime teiste EL-i riikidega võrreldes," rääkis Estonian Celli juhatuse liige Rain Pärn toona. Heinzelid on seni investeerinud Eestisse päris julgelt, ligi 200 miljonit eurot, ja on valmis seda tegema ka tulevikus, aga selleks on vaja kindlust siinses ärikeskkonnas, lisas ta.

2022. aastal oli Estonian Celli puhaskasum 2,9 miljonit eurot, aasta varem 3,5 miljonit.