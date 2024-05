Belarusi traktorite endine maaletooja: see oli suur bisnis, aga eks aeg läheb edasi

Türi Bel-Est oli Minski traktoritehase, kus MTZ ehk Belarusi traktoreid toodetakse, ametlik esindaja Eestis 1991. aastast. Üle aasta tagasi lõpetati arusaadavatel põhjustel traktorite ja varuosade Valgevenest Eestisse toomine.

Eestis on liiklusregistri andmetel aga MTZ endiselt ülivõimsalt populaarseim traktor: erinevaid mudeleid on siin registreeritud 6125. Populaarsuselt järgmine traktorimark on Venemaal valmistatav T (4269), John Deere'i traktoreid on Eestis registreeritud näiteks alla 2000.

See, et originaalvaruosi Valgevenest enam ei tooda, ei tähenda samas, et Belaruside omanikud oleksid suurde hätta jäänud, ütles ERR-ile Türi Bel-Esti omanik Indrek Tammel. Tema sõnul saab B-varuosasid endiselt näiteks Leedust ja Poolast, samuti valmistatakse Belarusi B-varuosi tema teada Hiinas.

"On ka selliseid varuosi, mida Eestist väga ei leia, näiteks käigukasti osi, aga suurema võimsusega, näiteks 80-hobujõuliste juppe ikka leiab Eestist," lausus ta.

Tammeli sõnul on Eestis neid ettevõtteid, kes Belarusi varuosi pakuvad ja remonti teevad, mitu.

Tänapäeva lääne traktoritega võrreldes on Belarusi omapära see, et seal praktiliselt puudub igasugune tänapäeva elektroonika ning taolist mehaanilist traktorit suudavad põllumehed ka ise vajadusel remontida, ütles Tammel.

Enne importimisest loobumist olid Belarusid Eestis aga üsna suur äri, lisas ta. Näiteks müüs Türi Bel-Est aasta varuosi poole miljoni euro eest, koos uute Belarusi traktorite müügiga ulatus käive üle kahe miljoni euro. Näiteks aastal 2021 müüdi pea sada Belarusi traktorit, märkis Tammer. "See oli ikka suur bisnis," ütles ta.

Lisaks lihtsusele on Belarusi eeliseks ka hind: 80–90 hobujõuga traktor maksab uuena 20 000 kuni 25 000 eurot, sama võimsad lääne traktorid on umbes poole kallimad, lausus Tammel.

Aeg teeb oma töö ja Belaruse jääb aina vähemaks

Kuigi suurt probleemi Belarusi varuosade ja remondiga Tammel Eestis ei näe, tähendab nende maaletoomise lõpp siiski seda, et uusi traktoreid enam peale ei tule ja vanemad lähevad järk-järgult kasutusest välja.

"Eks aeg läheb edasi. Põllumajandusega tegelejatele on tänapäeval see 80–90 hobujõudu juba liiga vähe, pigem lähevad võimsused üles. Täna on on vist juba 200-hobujõulised traktorid need, mida on kõige rohkem müüdud," lausus Tammel.

Tema sõnul jäävad Belarusid pigem hobipõllumeestele ja ajaga võtavad selle ehk väiksema võimsusega traktorite segmendi üle Hiinas, Indias ja Türgis valmistatud traktorid.

Belarusi traktoreid hakati Minski traktoritehases tootma 1946. aastal.