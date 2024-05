Levitaja kinnitusel on Eestis välja vahetatud pea kõik Philipsi uneraviseadmed, mis on toodetud enne aastat 2021.

USA järelevalveamet on kahtlustanud, et see seade võib olla kasutaja tervisele ohtlik. Euroopa Liidus pole seadme ohtlikkust tõestatud.

Joakim Klementi