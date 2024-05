Põhjatuul teeb teisipäeval ilma kõledaks

Teisipäeval on öökülma, põhjatuul lisab kõledust.

Teisipäeva öö on Eestis olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, rannikul ulatuvad kirde- ja põhjatuule iilid kuni 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 ja +4 kraadi vahel, rannikul on kohati sooja kuni 6 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib veidi sadada. Puhub kirde- ja põhjatuul 4 kuni 9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 6 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub põhjakaare, pärastlõunal rannikul ka läänekaare tuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 12 kraadi.

Kolmapäeva öösel võib Ida-Eestis lund ja lörtsi sadada. Mujal on ilm sajuta. Pärastlõunal jõuab merelt saartele vihmapilvi. Öine õhutemperatuur on -1 kraadist +5 kraadini, päevane 4 kraadist 8 kraadini.

Neljapäev on sajuta. Õhutemperatuur on öösel -4 kraadist -1 kraadini, saartel ja rannikul 0 kraadist +5 kraadini, päev toob sooja 5 kuni 10 kraadi.

Reedel liigub üle terve maa vihm ja veidi soojem õhk. Laupäeval jagub sajuhooge Eesti idaserva, õhk võib jälle jaheneda.