Haanja kooli 9. klassi õpilased valmistasid enda lennu puusliku

Haanja koolis on traditsiooniks saanud, et kevade saabudes meisterdavad 9. klassi õpilased oma lennu puusliku ja viivad selle lähedal oleva Vällamäe tippu.

Haanja koolis peeti paikuskunstipäeva, mis tähendab, et lapsed õppisid looduslikest materjalidest tegema midagi ilusat või vajalikku ning õppisid seeläbi tundma kohalikke kombeid ja omandasid käelisi oskusi. Nii olid lapsed Vällamäe jalamil erinevates töötubades, et teha saunavihta, proovida nööbist nukke valmistada või üritada pakutrükki teha.

"Kui me ei hoolitse ise oma järeltuleva põlve eest ja kui me neid teadmisi edasi ei anna, siis pärast meid kaob keel ära ja siis teadmised kaovad ära ja käelised oskused – kõige lihtsamad, kuidas hoida kirvest, peitlit, selliseid asju, mis on eluks vajalikud –, et hoida seda, mis on veel siin paiga peal säilinud," rääkis kohaliku kultuuri tutvustaja Agu Hollo.

9. klassi õpilased askeldasid terve päeva palgi juures, millest vormiti välja nende lennu sümbolkuju.

"Koolis on traditsiooniks, et üheksandad klassid teevad puusliku, panevad sinna oma nimed peale, teevad puuslikule näo. Teevad oma puusliku, et aastate pärast saaksid tulla tagasi ning mälestusi meelde tuletada," selgitas Raimondo.

Puuslikule peitli ja vasaraga oma nime kirjutamine oli üpris keeruline ülesanne.

"Kui täht on kandiline, siis ei ole nii raske, aga näitesk S-i ei ole nii lihtne teha, siis peab väga mõtlema, kuidaspidi teha," ütles Sädeli.

Ja kui kõik 12 nime olid puuslikule kirjutatud, tuli kunstiteos Vällamäele teiste, juba üheksa seal oleva taiese juurde viia.