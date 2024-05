Iisrael saadab delegatsiooni Hamasi ettepanekut arutama

Iisraeli valitsus teatas esmaspäeva õhtul, et saadab delegatsiooni vahendajate juurde arutamaks palestiina äärmusrühmituse Hamas poolt heakskiidetud Gaza relvarahuettepanekut.

"Kuigi Hamasi ettepanek on kaugel Iisraeli olulistest nõudmistest, siis saadab Iisrael vahendajate juurde töötasandi delegatsiooni," teatas peaminister Benjamin Netanyahu ametkond pärast sõjakabineti koosolekut tehtud avalduses.

"Sõjakabinet otsustas ühehäälselt, et Iisrael jätkab operatsiooni Rafah´ linnas, et avaldada Hamasile sõjalist survet, mille eesmärgiks on edendada meie pantvangide vabastamist ja sõja muid eesmärke," seisis avalduses.

Iisraeli kõrge ametnik teatas enne seda, et äärmusrühmituse Hamas poolt heakskiidetud relvarahuettepanekut uuritakse.

Ametnik märkis samas, et tegemist ei ole raamistikuga, millega Iisrael varem nõustus.

"Saime ettepaneku kätte ja vaatame seda läbi. See ei ole raamistik, milles kokku lepiti. Me uurime seda," ütles anonüümseks jääda soovinud ametnik uudisteagentuurile AFP.

USA teatas samal ajal samuti, et vaatab läbi Hamasi vastust relvarahuettepanekule. USA kordas ühtlasi üleskutseid Iisraelile mitte rünnata rahvast täis Rafah´ linna Gaza sektoris.

"Võin kinnitada, et Hamas on andnud vastuse. Vaatame seda vastust praegu läbi ja arutame seda oma regionaalpartneritega," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ajakirjanikele.

Katar saadab teisipäeval Kairosse delegatsiooni eesmärgiga saavutada relvarahukokkulepe Iisraeli ja Hamasi vahel Gaza sektoris, teatas riigi välisministeerium.

"Katari delegatsioon suundub teisipäeva hommikul Kairosse, et jätkata läbirääkimiste vahendamist kahe poole vahel," seisis ministeeriumi avalduses.

"Lootuses, et kõnelused kulmineeruvad kokkuleppele jõudmisega kohese ja püsiva relvarahu osas Gazas," lisati teadaandes.

Guterres hoiatas veelkord Iisraeli sissetungi eest Rafah´ linna

ÜRO peasekretär António Guterres hoiatas Iisraeli esmaspäeval veelkord sissetungi eest Rafah´ linna, nimetades selle potentsiaalseid tagajärgi väljakannatamatuks.

Guterres kutsus uuesti Iisraeli ja Palestiina äärmusrühmitust Hamas üles tegema jõupingutusi relvarahule jõudmiseks.

"See on võimalus, mida ei saa kasutamata jätta. Maavägede sissetung Rafah´ linna oleks talumatu selle laastavate humanitaartagajärgede ja selle destabiliseeriva mõju tõttu kogu piirkonnas," ütles Guterres Itaalia presidendi Sergio Mattarellaga kohtudes.

Guterres kutsus ka varem Iisraeli ja Hamasi üles tegema täiendavaid jõupingutusi, et sõlmida relvarahu ja peatada inimeste kannatused nende laastavas sõjas Gaza sektoris.

"Guterres ütles, et on sügavalt mures märkide pärast, mis näitavad, et ulatuslik Iisraeli sõjaline operatsioon Gaza lõunaosas asuvas rahvarohkes Rafah' linnas võib peatselt teoks saada," sõnas peasekretäri pressiesindaja Stephane Dujarric avalduses.

ÜRO agentuur teatas eelmisel nädalal, et sõjast räsitud Gaza sektori ülesehitamine läheb maksma hinnanguliselt 30–40 miljardit dollarit ja nõuab jõupingutusi, mida pole nähtud pärast Teist maailmasõda.

"ÜRO arenguprogrammi (UNDP) esialgne hinnang on, et kulud Gaza sektori ülesehitamiseks ületavad 30 miljardit dollarit ja võivad ulatuda kuni 40 miljardi dollarini," ütles ÜRO peasekretäri abi Abdallah al-Dardari.

"Hävitustöö ulatus on tohutu ja enneolematu. See on missioon, mille sarnasega rahvusvaheline üldsus pole pärast Teist maailmasõda kokku puutunud," sõnas Dardari Jordaania pealinnas Ammanis pressikonverentsil.

Ta lisas, et kui Gaza ülesehitamine viiakse läbi tavapärase protsessina, siis võib see võtta aastakümneid, aga Palestiina rahval pole luksust aastakümneid oodata.

Iisraeli õhulöökides Rafah´le sai surma vähemalt viis inimest

Iisraeli õhurünnakutes Gaza lõunaosas asuvale Rafah' linnale hukkus vähemalt viis inimest, teatas teisipäeva varahommikul kohalik haigla.

Kuveidi linnahaigla informatsiooni kohaselt sai rünnakutes surma viis ja haavata mitu inimest.

Iisrael ründas esmaspäeva hilisõhtul taas sihtmärke Rafah´ linnas pärast seda, kui oli korranud üleskutset sealsetele elanikele evakueeruda linna idaosast.

"Rünnakud on praktiliselt kestnud viimase 30 minuti jooksul," ütles sündmuskohal viibiv uudisteagentuuri AFP ajakirjanik veidi enne kella kümmet õhtul kohaliku aja järgi.

Palestiina äärmusrühmitus Islamidžihaad teatas, et selle võitlejad lasid omakorda rakette Gaza sektorist Iisraeli lõunaosa suunas.

"Oleme rakettidega sihikule võtnud Sderoti, Nir Ami ja Gaza piiri lähedal paiknevad asundused," öeldi Islamidžihaadi avalduses.

Iisraeli armee kinnitas, et Gaza sektori lähedal asuvates kogukondades kõlasid õhuhäiresireenid.