Otse kell 12: SEB majandusprognoos

Eesti majandus on olnud languses 2022. aasta algusest saadik. Pikisilmi oodatud taastumine on viibinud, ent nüüd näivad varbad lõpuks ometi põhja puutuvat, nendib SEB. Kas tulemas on kiire taastumine või stagnatsioon? Kas karta on töötuse kasvu ja kas palgatõusuga võib hüvasti jätta? Neile küsimustele SEB oma majandusprognoosis vastuseid annabki.