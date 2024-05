Austraalia süüdistab Hiina hävitajat rahvusvahelises õhuruumis ohtlikus käitumises

Hiina hävituslennuk puistas laupäeval Austraalia helikopteri ette peibutusrakette, mille vältimiseks pidid austraallased tegema äkilise manöövri.

"Me oleme igal tasemel Hiinale selgelt öelnud, et see on ebaprofessionaalne ja vastuvõetamatu. Austraalia kaitseväelased tegid oma tööd rahvusvahelistes vetes ja rahvusvahelises õhuruumis, et toetada ÜRO kehtestatud sanktsioone Põhja-Korea režiimi vastu," ütles Austraalia peaminister Anthony Albanese ja lisas, et riigi kaitseväelased ei tohiks seda tehes ohtu sattuda.