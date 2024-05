Venemaa ründas Ukrainat taas rakettide ja droonidega

Oluline kolmapäeval, 8. mail kell 9.32:

- Venemaa ründab Ukrainat taas rakettide ja droonidega;

- Okupeeritud Luhanskis süttis rünnaku järel naftabaas;

- Zelenski hoiatas viivituste eest sõjalises abis.

Venemaa ründab Ukrainat taas rakettide ja droonidega

Vene väed alustasid kolmapäeva varahommikul ulatuslikku raketi- ja droonirünnakut Ukraina linnade vastu, õhujõudude teatel kasutavad okupandid Shahed-tüüpi droone ning nii ballistilisi kui tiibrakette, vahendas Kyiv Independent.

Ukraina meedia teatel oli kohaliku aja järgi kella viie paiku hommikul kuulda mitmeid plahvatusi Zaporižžja ja Ivano-Frankivski oblastis.

Ukraina õhutõrje töötab kõigis riigi piirkondades, sealhulgas pealinna Kiievi ümbruses ja lääneosas kuni Lvivi linnani. Varem anti õhuhäire kõigis oblastites.

Okupeeritud Luhanskis süttis rünnaku järel naftabaas

Venemaa poolt okupeeritud Luhanskis kärgatasid teisipäeva hilisõhtul võimsad plahvatused. Kremli-meelne kuberner Leonid Passetšnik ütles, et Ukraina tulistatud ATACMS-raketid tabasid kohalikku naftabaasi.

Passetšnik lisas hiljem, et viis naftabaasi töötajat said vigastada ja toimetati haiglasse, kahjustada said elektriliinid, lähiümbruse majades oli osaliselt kadunud elekter ning põles kõrgsurve gaasitorustik.

"Väidetavalt korraldati rünnak Luhanski naftabaasile lääne tüüpi ATACMS-i rakettidega," kirjutas Passetšnik.

Ukraina ametnikud ei kommenteerinud väiteid, mida ei saa sõltumatult kontrollida.

Zelenski hoiatas viivituste eest sõjalises abis

Ukraina ja Venemaa rinde kuumimad suunad on praegu Pokrovsk, Kurahhovsk, Kramatorsk, Lõmani, Vremivka ja Kupjansk, vahendas portaal Unian teisipäeval president Volodõmõr Zelenski sõnu sotsiaalmeedias.

"Teeme kõik, et tugevdada isikoosseisu ja anda Ukrainale lahingutes rohkem jõudu. Tänan kõiki maailmas, kes meid aitavad. Tänan kõiki juhte, kes tõesti oma sõna peavad ja täidavad kokkulepitut: kõik relvastuse ja laskemoona paketid on nüüd Ukrainale äärmiselt olulised," lausus Zelenskõi.

Praegune aeg määrab terve aasta – nii lahingutes kui väljaõppes kui ka toetuses. Igasugune viivitus praegu – relvade või laskemoona või meie brigaadide komplekteerimise osas – läheb liiga kalliks maksma kõigile maailmas, kes tõesti tahavad Venemaa eest kaitset," ütles Zelenski.

President tänas kõiki Ukraina sõdureid, samuti avaldas erilist tänu 55. eraldiseisva suurtükiväebrigaadi "Zaporižžja Sitš" sõduritele.

Õhtul teatas Ukraina relvajõudude peastaap, et viimase ööpäeva jooksul toimus rindel 64 lahingkokkupõrget. Ainuüksi Avdijivka suunal lõi Ukraina kaitsevägi tagasi 18 Venemaa rünnakut.

Samuti andsid Vene okupandid õhulööke Ukraina relvajõdude positsioonide ja asulate pihta ning ründasid neid rakettidega.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeva hommikul esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:. Kolmapäevase drooni- ja raketirünnaku täielikud andmed puuduvad.

- elavjõud umbes 477 430 (võrdlus eelmise päevaga +970);

- tankid 7418 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 14 246 (+19);

- suurtükisüsteemid 12 317 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1057 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 792 (+1);

- lennukid 349 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 9728 (+11);

- tiibraketid 2151 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 549 (+40);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2019 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.