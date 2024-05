Malta poliitilist ladvikut raputab korruptsiooniskandaal

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Maltat raputab korruptsiooniskandaal, millesse on segatud keskpanga president, asepeaminister ja teised tähtsad poliitikud.

Pikaajaline uurimine on jõudmas lõpule ja see puudutab endise peaministri Joseph Muscati meeskonda. Malta keskpanga president Edward Scicluna ja asepeaminister Chris Fearne töötasid varem Muscati alluvuses. Politico tutvus kohtudokumentidega ning leidis, et mõlemale esitatakse süüdistus pettuses ja omastamises, vahendas Politico.

Korruptsioonisüüdistus käsitleb vastuolulist Vitalsi tehingut, mille käigus erastati kolm haiglat. 2016. aastal müüs riik kolm haiglat firmale Vitals Global Healthcare (VHG). Seda tehingut uuris varem ka ajakirjanik Daphne Caruana Galizia.

Caruana Galizia suri 53-aastasena autopommiplahvatuses 16. oktoobril 2017. Tal oli oma blogi, kus ta paljastas Maltal esinevaid korruptsioonijuhtumeid ja sellel oli päevas sadu tuhandeid lugejaid. Tema mõrvamise järel puhkes riigis poliitiline kriis, mis viis lõpuks Muscati ametist.

Malta võimud on pälvinud varem rahvusvahelist kriitikat seetõttu, et Caruana Galizia mõrvamise juurdlus keskendus liigselt atentaadi täideviijatele ning rünnaku tegelik motiiv ja lõplik tellija jäi välja selgitamata.

Scicluna oli Vitalsi tehingu ajal rahandusminister, Fearne aga oli siis tervishoiuminister. Meedia teatel saab süüdistuse veel ka Muscati endine personaliülema Keith Schemb. Samuti uuritakse teiste oluliste poliitikute seotust tehinguga. Ka Muscati, kes oli aastatel 2013-2020 peaminister, võib saada süüdistuse.

Malta kohus tühistas juba eelmisel aastal valitsuse ja VHGvahelise kokkuleppe. Kohus leidis, et VHG ei täitnud kõiki kohustusi.

Fearne lükkas laupäeval kõik süüdistused tagasi. Tema sõnul tegutses ta alati riigi ja patsientide huvides.

Opositsioon aga leiab, et Fearne ja Scicluna peavad tagasi astuma. Euroopa Parlamendi saadik David Casa leiab, et Scicluna jätkamine kahjustab Malta mainet rahvusvahelise finantskeskusena