Pere: on tark kuulata, kuidas näeb Tallinna rattaringlust tipptegija Bolt

Pere ütles, et nad rääkisid Bolti esindajatega muuhulgas rattaringluse käivitamisest Tallinnas. Pere sõnul on see üks prioriteetseid koalitsioonilepingu punkte.

"Rattaringluse käivitamine Tallinnas näiteks Tartu eeskujul, mis on osutunud ju suureks edulooks, võtab aega, sest siin tulevad mängu hanked ja

tähtajad, tehnoloogia, füüsilise taristu rajamine ja palju muud. Seetõttu on tark kuulata, kuidas Eesti üks absoluutselt suurimaid firmasid, maailma tipptegijaid selles vallas, seda punkti näevad ja kas ja millist koostööd oleks võimalik nendega sellel teemal teha," rääkis Pere ERR-ile.

"Samasuguse ja võrdse suhtumisega ma kindlasti tahaksin kuulda, mida teised Eesti mikromobiilsusettevõtted meile pakkuda saavad," lisas Pere ja rõhutas, et Boltiga mingeid eelkokkuleppeid selles vallas pole.

Pere sõnul on rattaringluse teemal on kõik opereerimisvariandid laual, ka see et rattaringlust hakkab korraldama AS Tallinna Linnatransport.

"Me alles hakkame linnavalitsuses arutama, kuidas me rattaringlust tegema hakkame. See tähendab, et me kindlasti arutame ka seda, et kas seda teeks Tallinna Linnatransport, kas seda tehtaks koostöös erasektoriga, mis määral, kas me järgiksime Tartu mudelit. Siinkohal ei ole Bolt mitte mingisuguses eelisseisundis," rääkis Pere.

Pere sõnul on rattaringluse mõte olla osa ühistranspordisüsteemist, mis nagu muugi ühistransport, vähemasti mingi aja ulatuses, peaks olema tasuta.

"Näiteks esimesed 30 minutit oleks ta tasuta. Rattaringlus on osa ühistranspordist, sest esiteks saavad inimesed rattaga punktist A punkti B, aga teiseks see toob ka inimestele ühistranspordipeatused lähemale," ütle Pere.

Pere ja Bolt arutasid koostööd riigi tasemel

Pere lisas, et nad arutasid Boltiga ka võimalikku koostööd riigi liikuvusreformi korraldamisel.

"Värskelt riigikogust lahkunud inimesena tundsin huvi, kas Boltil oleks võimalik pakkuda ka riigile tuge suure liikuvusreformi raames, et kas ja millist võimalust koostööks nad näeksid riigiga," rääkis Pere.

Pere rääkis, et äärmiselt hea näide liikuvuse vallast on võtta Hollandist, kus on riik

teinud liikuvusäpi, kus on lisaks riigi ja linnade hallatavate ühistranspordivahendite esindatud ka erapakkujate transpordivahendid.

"Nii et kui me oleme väike riik ja kui me oleme digiriik ja kui meil on erasektoris olemas kõvasti juba oskust, siis oli mul huvitav arutada Boltiga, kuidas nemad näevad liikuvusreformi ja võimalikku koostööd riigiga," sõnas Pere.

Samuti arutati teisipäeval Boltiga, kuidas oleks võimalik Tallinnas tagada ohutud kõnniteed olukorras, kus kõnniteedel liiguvad ka Bolti elektritõukerattad. "Ma tahtsin kuulda, et milliseid meetmeid on nemad tarvitusele võtnud, ja millised tehnoloogilised võimalused neil on, kuidas kontrollida joovet või mitmekesi tõukerattal sõitvaid inimesi," ütles Pere.

"Tõukerattad on kahtlemata osa kaasaegsest liikumisest ja sellest, et suudaksime linnas ummikuid vähendada. Kuid on ütlematagi selge, et nad ei saa kihutada kõnniteedel ja muul moel inimesi ega iseennast ohustada," lisas ta.

Boltiga rääkis Pere ka autojagamisest. "Ma kuulasin nende vaateid ja plaane. Kui meil on ettevõte, kes suudab vähendada Tallinna ummikuid, siis suurepärane. Ma arvan, et see on ainult tervitatav," sõnas Pere ja viitas ERR-i intervjuule, kus Martin Villig ütles, et 20 000 jagatud autoga saaks Tallinnas autode arvu vähendada 100 000 võrra.

Esmaspäeval kohtus Bolti meeskond Tallinna transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvaniga (Isamaa).