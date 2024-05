Elatisreform kohtute koormust vähendanud ei ole

Lastele makstava elatise sissetulekust sõltuma panek on elatisi küll vähendanud, kuid kohtute koormus oluliselt langenud ei ole. Kaks aastat kehtiv uus elatise arvestamise kord pole enam seotud alampalgaga. See arvestab rohkem elatise maksja tegelike võimalustega, kuid nõuab rohkem arvutamist, tõdeb justiitsministeerium.

2022. aastal oli ühele lapsele määratud elatise summa veidi üle 200 euro. Täna on see summa 287 eurot. Kui endiselt arvestataks elatisraha poolest miinimumpalgast, oleks praegu elatisraha 410 eurot. Elatisraha langetamise võimalus siiski survet kohtusüsteemile vähendanud ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aastas lõpetatakse täiteasju, mis on seotud elatise sundtäitmisega, siis neid on nagu mõned sajad. Ja aktiivselt menetluses on meil 14 000 täiteasja, mis on seotud elatise nõudega," ütles justiitsministeeriumi nõunik Aleksandr Logussov.

Justiitsministeeriumi nõunik Kristel Vaino ütles, et ministeerium ei saa täpselt hinnata, kas ja kuidas see on võlgnikke mõjutanud. "Tõenäoliselt olulist efekti seal pole olnud. Aga need lood, kus elatist makstakse, siis vähemalt on nüüd võimalik olukorraga arvestav summa välja mõista," ütles ta.