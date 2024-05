Otse kell 10: riigikogu arutab EKRE eestvedamisel e-valimisi

Arutelu raames esinevad ettekandega keeleteadlane ja õppejõud, Postimehe toimetaja Martin Ehala, infovabaduse ja digiõiguste aktivist Märt Põder, riigikogu liige ja EKRE esimees Martin Helme ning vandeadvokaat Paul Keres.

EKRE hinnangul peaks Eesti e-valimistest loobuma.

"EKRE arvates on e-hääletuse põhipuudusteks esiteks see, et selle protsess ja tulemused ei ole tervikuna kontrollitavad ega läbipaistvad, teiseks see, et salajase hääletamise nõuete täitmine ei ole tagatud ning kolmandaks ei ole võimalik kontrollida, kas serveris valimiste ajal töötav programm tegelikult vastab varem avaldatud lähtekoodile. Lisaks on probleemiks see, et menetluslikud probleemid seoses kogu valijaskonna õiguste ja huvide kaitsega elektroonilist hääletamist puudutavates küsimustes pole kaitstud ning e-hääletuse määravaid aspekte ei reguleerita seadusandliku võimu tasandil," kirjutas möödunud sügisel riigikogu EKRE fraktsiooni liige Jaak Valge kommentaariks valimisseaduse muudatuste eelnõule.

Riigikogu kiitis sel teisipäeval heaks e-hääletamise regulatsiooni muutva seaduse eesmärgiga teha e-hääletamise reeglid selgemaks ja luua võimalus edaspidi nutiseadmest hääletada ning kasutada elektrooniliseks isikutuvastamiseks ka Smart-ID-d.

Muudatuste ajendiks olid riigikohtu osutatud puudused ning sisuliselt viiakse muudatusega oluline e-hääletamise regulatsioon seaduse tasandile. Seni on seadusandja jätnud selle paljuski vabariigi valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse enda pädevusse.