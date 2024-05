Toots vahetab Narva linnapea ebamugava ametiketi uue vastu

Mullu 5. oktoobril linnapeaks kinnitatud ja samal päeval ametiraha kaela saanud Tootsi meelest on Narva meeri praegune ametiraha, täpsemalt kett, täiesti läbi mõtlemata, ei kata korralikult selga, õlgu ega rindkeret, vaid lihtsalt ripub koormana kaelas, kirjutab Põhjarannik.

"See on väga valesti tehtud ja istub kui kell lehma kaelas," pole ta rahul.

Jaan Toots Narva linnapeaks kinnitamise päeval Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Narva linnasekretär Üllar Kaljuste kinnitas Põhjarannikule, et linnapea uus ametiraha on juba tellitud ning see töö on usaldatud Saaremaal Kuressaares tegutsevale ettevõttele Sporrong Eesti, kes on spetsialiseerunud auhindade, medalite, teenetemärkide ja muude sääraste metalltoodete valmistamisele.

Narva meeri uus ametitunnus on lubatud valmis teha hiljemalt 20. juuniks ja tellimuse maksumus on 2706 eurot. Senise ametiraha annab Toots muuseumisse.