Reede on Mandri-Eestis sajune

Reede esimene pool on vihmane, pärastlõunal pilved hõrenevad.

Reede öösel pilvisus tiheneb ning saartest alates levib vihmasadu üle maa. Hommikul on kohati udu. Puhub mõõdukas lõunakaare, saartel edela- ja läänetuul. Sooja on 1 kuni 5, Lääne-Eestis kuni 7 kraadi.

Hommik on pilvine ja mandril vihmane, saartel on sajuvõimalus väiksem. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, saartel ja läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 9 kraadi.

Ennelõunal on ilm enamasti pilves ja mandril sajab veel mitmel pool vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub kõikjal loodesse, puhudes 5 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 15, rannikul kohati kuni 6 kraadi.

Nädalavahetuse ööd on veel jahedad – keskmine õhutemperatuur püsib 1 kraadi lähistel, päeval on sooja 13 kuni 15 kraadi. Laupäev on olulise sajuta ning ka järgmised päevad tulevad prognooside järgi vihmavabad.

Esmaspäeva öö tuleb veel üpris jahe, kuid päeval tõuseb õhutemperatuur juba 17 kraadini. Teisipäev tuleb ka soe.