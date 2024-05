Oluline reedel, 10. mail kell 6.30:

- Ukraina relvajõud ründasid öösel Venemaa naftataristut;

- Vene väed ründasid Sumõ oblastit ühe päeva jooksul 302 korda;

- Bloomberg: Pentagon blokeerib Ukrainas Vene sõjaväe juurdepääsu Starlinkile.

Reede varahommikul ilmusid sotsiaalmeediasse teated ja videod, et Ukraina droonid tabasid Loode-Venemaal Kaluga piirkonnas asuvat naftakeemia- ja naftatöötlemistehast Prevõi Zavod, põhjustades suure tulekahju.

Seda sama rafineerimistehast, mis asub Ukrainast ligi 300 kilomeetri kaugusel, tabasid märtsis samuti Ukraina droonid, põhjustades tõsiseid kahjustusi tehase ladustamis- ja töötlemisrajatistele.

The Ukrainian Armed Forces are continuing their Attacks on Russian Oil Infrastructure tonight, with several One-Way "Suicide" Drones reported to have Struck the "Prevyi Zavod" Petrochemical and Oil Refinery in the Kaluga Region of Northwestern Russia, causing a Major Fire. This… pic.twitter.com/uQhuQUBI1S