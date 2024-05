Oluline reedel, 10. mail kell 14.53:

- ISW: Venemaa hoiab Ida-Ukrainas kõrget rünnakutempot;

- Ukraina relvajõud ründasid öösel Venemaa naftataristut;

- Vene väed ründasid Sumõ oblastit ühe päeva jooksul 302 korda;

- Bloomberg: Pentagon blokeerib Ukrainas Vene sõjaväe juurdepääsu Starlinkile;

- Ukraina: Venemaa korraldas neljapäeval kuus raketi- ja 80 õhulööki;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit.

Vene maaväed tungisid Harkivi oblastisse

Vene maaväed tungisid reedel Harkivi oblastisse Kirde-Ukrainas ja lahingud käivad, teatas Ukraina kaitseministeerium.

"Vaenlane tegi umbes kell 5 hommikul soomusmasinate katte all katse meie kaitseliinist läbi tungida," ütles ministeerium.

Ühe Ukraina kõrge sõjaväeallika sõnul on Vene väed Ukraina territooriumil kilomeetri jagu edasi tunginud.

Üks Ukraina sõjaväeallikas ütles, et Vene väed üritavad lükata Ukraina relvajõud Vene piirist kuni 10 kilomeetri kaugusele. Ukraina väed üritavad nüüd Vene vägesid tagasi tõrjuda.

Allikas teatas, et Vene väed püüavad luua Harkivi oblastisse puhvertsooni, et Ukraina väed ei saaks teha suurtükirünnakuid Venemaa territooriumile. Ühe kohaliku ametniku teatel käib 3000 elanikuga Vovtšanski linnas äge suurtükituli ning sealt ja ümbruskonnast evakueeritakse inimesi.

Meedias levisid juba varem väited, et Venemaa võib lähiajal rünnata Harkivi oblastit. Ukraina kaitseministeerium ei täpsustanud, kus Harkivi oblastis läbimurdekatse toimus. Kaitseministeerium teatas hiljem, et lõi rünnaku tagasi, kuid erineva intensiivsusega lahingud jätkuvad. Ukraina saatis piirkonda ka reservüksused, vahendas The Kyiv Independent.

Harkivi oblasti territooriumi ajutise tsiviiladministratsiooni juht Vitali Gantšev ütles, et lahingud käivad mitmes kontaktjoone osas, ka piirialal.

Harkivi linn asub Venemaa piirist ligi 30 kilomeetri kaugusel.

ISW: Venemaa hoiab Ida-Ukrainas kõrget rünnakutempot

Vene vägi on viimase kuu jooksul suurendanud maismaarünnakute tempot Ida-Ukrainas, peegeldades Vene väejuhtide kavatsust kindlustada edu enne lääneriikide sõjalise abi rindele jõudmist, edastas Ameerika sõjauuringute instituut (ISW) 9. mail ettekandes.

Hortitsa väerühma kõneisik alampolkovik Nazar Vološõn ütles, et sõjaliste kokkupõrgete arv kasvas 84 kokkupõrkelt 8. mai seisuga 146 kokkupõrkeni 9. mail. Ta märkis, et enamik lahinguid toimus Hortitsa väerühma vastutusalas (Harkivi oblastist Donetski ja Zaporižžja oblasti piirini).

Vološõn väitis, et Venemaa rünnakute sagenemine on tingitud pinnase kuivamisest pärast kevadist mudahooaega, mis võimaldab kiiremaid mehhaniseeritud manöövreid, ning et Vene vägi püüab kasutada ära Lääne abi saabumist ootava Ukraina suhtelist nõrkust.

Samas teatas Ühendkuningriigi kaitseministeerium, et 2024. aasta märtsist aprillini kasvas Venemaa rünnakute arv 17 protsenti ning rohkem kui 75 protsenti registreeritud maismaarünnakutest toimus Tšassiv Jari, Avdijivka ja Marjinka suunal. Briti kaitseministeerium märkis, et Venemaa rünnakute arv Tšassiv Jari piirkonnas kasvas märtsist aprillini 200 protsenti.

Ukraina relvajõud ründasid öösel Venemaa naftataristut

Reede varahommikul ilmusid sotsiaalmeediasse teated ja videod, et Ukraina droonid tabasid Loode-Venemaal Kaluga piirkonnas asuvat naftakeemia- ja naftatöötlemistehast Prevõi Zavod, põhjustades suure tulekahju.

Seda sama rafineerimistehast, mis asub Ukrainast ligi 300 kilomeetri kaugusel, tabasid märtsis samuti Ukraina droonid, põhjustades tõsiseid kahjustusi tehase ladustamis- ja töötlemisrajatistele.

The Ukrainian Armed Forces are continuing their Attacks on Russian Oil Infrastructure tonight, with several One-Way "Suicide" Drones reported to have Struck the "Prevyi Zavod" Petrochemical and Oil Refinery in the Kaluga Region of Northwestern Russia, causing a Major Fire. This… pic.twitter.com/uQhuQUBI1S