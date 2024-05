Svet: Lasnamäe linnaosa võiks juhtida Kirill Klaus

"Sotsiaaldemokraatlik erakond ega ükski teine ​​partei ei pea minuga läbirääkimisi mingi positsiooni võtmiseks. Seega võin kindlalt väita, et Vladimir Svetist ei saa Lasnamäe linnaosa vanemat," ütles Svet ERR-i venekeelsetele raadiouudistele.

Ta lisas, et kuulujutud, mis seostavad teda Lasnamäe linnaosa vanema kohaga on tekkinud sellest, et koalitsiooniläbirääkimistel Lasnamäe linnaosa vanema koha saanud sotsiaaldemokraatidel puudub konkreetne kandidaat ja selge ettekujutus, kust inimene sellele keerukale kohale leida.

Rääkides sellest, kes võiks linnaosa vanemaks saada, pakkus Svet välja Kirill Klausi nime, kes praegu on ametis Nõmme linnaosavanema asetäitjana, kuid on varem juhtinud SDE Lasnamäe piirkonda.

ERR-i venekeelne portaal on varem kirjutanud, et SDE loodab oma kandidaadi Lasnamäe linnaosa vanema kohale otsustada järgmisel nädalal. Kandidaatide nimekirjas on mitu nime, kuid neid pole veel avalikustatud.

Lippus: linnaosa vanema kandidaat vajab veel põhjalikku kaalumist

ERR küsis reedel sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhatuse esimehelt Madle Lippuselt, miks Lasnamäe linnaosa vanema leidmine nii kaua aega võtab.

"Lasnamäe linnaosa on väga suur piirkond ja see vajab lihtsalt põhjalikku kaalumist, et sinna väärikas inimene nimetada," vastas Lippus.

Lippus ei nõustunud, et sotsidel on olnud õige inimese leidmisel raskusi. "Ei ole olnud. Aga ma arvan, et siin ongi oluline selle otsusega mitte kiirustada, et valik oleks tõesti hästi läbi kaalutud," ütles ta.

Lippus rääkis, et ka ajalooliselt on Lasnamäe linnaosale vanema leidmine võtnud kauem aega. "Kuivõrd tegemist on suure linnaosaga, mis head juhtimist vajab, siis on tähtis, et sinna tuleb juhtuma just juhtimisalaselt hea inimene," lausus Lippus.

Ta lisas, et praegu on käsil viimased kaalumised erinevate kandidaatide vahel. Lippus ei olnud nõus kommenteerima, kas kaalutakse ka Kirill Klausi.

Seni kuni Lasnamäe linnaosal linnaosa vanemat ei ole, juhib linnaosa haldussekretär.

Pärast aprillikuist võimuvahetust Tallinnas on saanud teatavaks kõik linnaosa vanema kandidaadid, v.a suurimas linnaosas Lasnamäel.

Tallinna linnavalitsus nimetas reedel ametisse Haabersti ja Mustamäe linnaosa vanemad. 10. maist juhib Haabersti linnaosa Anna Levandi ja Mustamäe linnaosa Marja-Liisa Veiser (mõlemad Isamaa).