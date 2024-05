Ohvriterohke õnnetus Peterburis: reisibuss sõitis sillalt jõkke

Esialgsetel andmetel oli bussis avarii hetkel umbes 20 inimest. Sündmuskohale saabusid päästetöötajad, kes tõmbavad nüüd reisijaid veest välja. Kohal on veel eriolukordade ministeeriumi töötajad.

Peterburi kuberner teatas, et juhib õnnetusjärgset päästeoperatsiooni isiklikult.

Today in St. Petersburg, a bus plunged into a river after the driver lost control, colliding with multiple cars before plummeting off the bridge. pic.twitter.com/OpFViWgz1O