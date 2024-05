Nädalavahetus on sajuta ja õhk läheb soojemaks

Laupäev ja pühapäev on sajuta, õhutemperatuur tõuseb.

Laupäeva öö on sajuta ning valdavalt selge ja vähese pilvisusega. Ida-Eestis on pilvi rohkem ja kohati võib sadada hoovihma. Mõnel pool võib olla udu. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kohati kuni +7 kraadi.

Hommik on selge, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati võib veel olla udu. Puhub loodetuul 3 kuni 10, puhanguti 13, Virumaa rannikul ja Peipsi ääres kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 7 kraadi.

Päev on olulise sajuta ning selge ja vähese, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega. Tuul puhub loodest 5 kuni 12, iiliti 16 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 9 kuni 13, rannikul kohati kuni 6 kraadi.

Aina ilusamaks ilm läheb. Kui pühapäeva öö on veel üpris jahe, õhutemperatuuriga vahemikus -1 kuni +3 kraadi, siis sealt edasi enam öökülma oodata ei ole. Emadepäev tuleb ilusa ilmaga – sooja on 10 kuni 15 kraadi, tuul on nõrk ja ilm sajuta.

Esmaspäeva- ja teisipäevaöine keskmine õhusoe tõuseb juba 4 kraadini, päeva keskmine 16 ja 18 kraadini. Esmaspäeval võib tulla kohati hoovihma, teisipäev on olulise sajuta. Tuul püsib tagasihoidlik. Kolmapäeva öösel on sooja juba kuni 10, päeval kuni 22 kraadi.