USA: Venemaa läbimurre Harkivi suunal ebatõenäoline

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ei välistanud, et Venemaa rünnakute hoogustumine 10. mail Ukraina kirdepiiril võib olla ettevalmistus suuremaks pealetungiks Harkivi linnale, kuid läbimurre on ebatõenäoline, sest enne jõuab kohale USA moon, vahendas Reuters.

Oluline 11. mail kell 7.00:

Ukraina kaitseministeerium teatas reedel, et Vene väed alustasid läbimurdmiskatset Harkivi oblastis. Ukraina president Volodõmor Zelenski kinnitas hiljem, et Venemaa viib piirkonnas läbi uusi pealetungioperatsioone.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ütles, et Washington töötab ööpäevaringselt, et tarnida Ukrainasse kaitsevarustust.

Kirby ütles ka, et Venemaa võib lähinädalatel mõningaid edusamme saavutada, kuid läbimurded on ebatõenäolised, kuna USA abi sissevool aitab Ukrainal rünnakutele vastu seista, vahendas AFP.

USA president Joe Biden andis 10. mail loa anda Kiievile 400 miljoni dollari suurune sõjalise abi pakett, mis sisaldab suurtükimürske, õhutõrjerakette, soomusmasinaid ja muud laskemoona.

"Kindlasti on võimalik, et venelased valmistuvad Harkivile suuremaks rünnakuks," ütles Kirby, viidates märkidele, mis näitavad, et Venemaa näib valmistuvat kasutama linna suunal kaugtuld.