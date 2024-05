Vanade kirikute korrashoid sõltub üha enam riiklikest toetustest

Vanades ajaloolistes kirikoonetes siiani tegutsevad kogudused suudavad küll katta oma tegevuskulud, kuid kirikuhoone korrashoidmiseks kogudustel raha ei jätku.

"Suuremad toetused on väga palju sõltunud kohaliku koguduse aktiivist, kui aktiivselt nad suudavad teha projekte, esitada muinsuskaitsele. Need on riiklikud toetused, mis toovad suurt abi, sest kogudustel endal oma rahalist baasi, et investeerida kirikuhoonesse, ei ole," rääkis Võru praostkonna praost ja Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets.

Kui väikelinnades ja maapiirkonnas jääb inimesi vähemaks, siis see paratamatult mõjutab ka koguduse liikmete arvu, ütles Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola. "Eks me paraku rohkem matame kui ristime ja leeritame," tõdes ta.