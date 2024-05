Eesti naabrid muudavad alkoholipoliitikat

Läti seim toetas teisel lugemisel mitut seadusemuudatust, mis aitaksid vähendada alkoholi tarbimist, kuid lükkas tagasi alkoholi ostmise eapiirangu tõstmise.

Enamik Läti saadikutest toetas alkoholi müümist tööpäevadel ja laupäevadel alates kella 10 hommikul kuni 20 õhtul ning pühapäeval alates kella 10 kuni 18 õhtul.

Alkoholi hinna ja soodusmüükide reklaamimine on enamasti keelatud, kuid lubatud internetis tingimusel, et ostu ja kauba kättesaamise vahele jääb vähemalt kuus tundi.

Läti seim ei toetanud alkoholi ostmise eapiirangu tõstmist 18 eluaastalt 20 aastani.

Muudatused on Läti parlamendis uuesti laual kolmandal lugemisel.

Leedu parlament kiitis heaks viie aasta taguse alkoholiseaduse muudatused, mis kergendavad alkoholi müüki ja vähendavad reklaamipiiranguid. Poolt hääletas 59 saadikut, 25 oli vastu.

Leedu seim lubab müüa alkohoolseid jooke, mille kangus on kuni 15 protsenti, rahvakogunemistel, näitustel, laatadel. Seni oli taolistel sündmustel lubatud müüa ainult õlut ja siidrit kangusega kuni seitse ja pool kraadi.

Samuti kergendatakse Leedus alkoholilitsentsi saamise tingimusi ja legaliseeritakse alkohol kui esinduskingitus, mis loob alkoholimüüjatele rahvakogunemistel konkureeriva keskkonna.

Alkoholiga seotud informatsiooni toidu ja joogi sobitamise platvormidel, nagu Bolt Food ja Wolt, samuti infot jookide valmistamise tehnoloogia ja traditsioonide kohta ei peeta ma alkoholireklaamiks. Reklaam on üldiselt keelatud ja avaldada võib ainult tootjamaa ja tootja nime.

Soomes jõustub uus alkoholiseadus lähiajal. See tähendab, et toidupoodides müüakse edaspidi kuni kaheksaprotsendilise kangusega alkohoolseid jooke nagu vein ja kange õlu. Praegu on lubatud kuni viie ja poole protsendi kangused joogid.

Valitsus põhjendab seadusemuudatust ausa ja avatud konkurentsi edendamisega. Asjatundjate meelest võib varasemast kangema õlle, siidri ja magusa alkoholi müük toidupoodides mõjuda halvasti rahva tervisele. Sotsiaal- ja terviseministeeriumi arvestuste järgi võib uus seadus suurendada alkoholitarbimist kuni protsendi jagu.