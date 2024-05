Esimesed USA mitmeotstarbelised hävitajad F-16 võidakse Ukrainasse toimetada mõne nädala jooksul, teatas Briti ajaleht The Standard viitega kõrgele sõjaväeallikale.

Oluline 12. mail kell 7.55:

- Droonirünnaku tõttu süttis Volgogradi oblastis naftatöötlemistehas

- Meedia: Ukraina võib saada esimesed F-16 hävitajad juunis-juulis

Droonirünnaku tõttu süttis Volgogradi oblastis naftatöötlemistehas

Öine droonirünnak põhjustas tulekahju Volgogradi oblastis asuvas naftatöötlemistehases, teatas kuberner Andrei Botšarov Telegramis.

"Tulekahju kustutati. Ohvreid ei olnud," ütles Botšarov 12. mail.

Mitmed Telegrami kanalid postitasid fotosid ja videoid rünnakust, kus leegid tõusid silmapaistva korstnaga tööstushoone kohal öötaevasse.

Volgogradi oblast asub Venemaa edelaosas. Viimastel kuudel on Venemaa piirides asuvatele energiarajatistele suunatud droonirünnakute sagedus sagenenud. Kiievi ametnike sõnul viiakse need rünnakud läbi selleks, et õõnestada Venemaa sõjalisi operatsioone ja maksta kätte Moskva rünnakute eest Ukraina energiataristu vastu.

Meedia: Ukraina võib saada esimesed F-16 hävitajad juunis-juulis

Esimesed USA mitmeotstarbelised hävitajad F-16 võidakse Ukrainasse toimetada mõne nädala jooksul, teatas Briti ajaleht The Standard viitega kõrgele sõjaväeallikale.

"Lennukid peaksid olema tarnitud (...) juunis-juulis," öeldakse väljaandes.

Lehe sõnul allikas ei öelnud, kes lennukeid tarnib, "samas on paljud lääneriigid neid lennukeid pakkunud ja Ameerika seda sammu toetanud".

Väljaanne meenutas, et Holland viis aprillis veel kolm hävitajat F-16 Rumeenias asuvasse väljaõppebaasi, kus Ukraina piloote ja maapealset personali koolitatakse.

Holland oli üks rahvusvahelise koalitsiooni liikumapanevaid jõude, kes teatas oma valmisolekust anda Kiievile hävitajaid F-16, märkis leht. Hollandlased on lubanud tarnida kokku 24 lennukit, algatuses osalevad ka Taani, Norra ja Belgia.