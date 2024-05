Sõja 809. päev: Ukraina droonirünnak süütas Volgogradi oblasti naftatöötlemistehase

Oluline 12. mail kell 22.37:

- Zelenski: Harkivi oblasti piiril käivad ägedad lahingud;

- Sõrskõi: olukord Harkivi oblastis on halvenenud;

- Sinehubov: kogu Harkivi oblasti piir on Vene väe tule all;

- Venemaa väitel vallutati Harkivi oblastis veel neli küla;

- Venemaa ründas ööpäevaga üle saja taristuobjekti;

- Kuberner: Harkivi oblastis on üle 4000 inimese evakueeritud;

- Belgorodis sai kortermaja varingus kannatada vähemalt 20 inimest;

- Droonirünnaku tõttu süttis Volgogradi oblastis naftatöötlemistehas;

- Meedia: Ukraina võib saada esimesed F-16 hävitajad juunis-juulis;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1260 sõdurit.

Zelenski: Harkivi oblasti piiril käivad ägedad lahingud

Harkivi oblasti piiril käivad ägedad lahingud Vene üksustega, ütles pühapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Kaitselahingud ja äge võitlus jätkub suures osas meie piiril," ütles Zelenski.

Eriti keeruline on olukord Vovtšanski linnas, mis on presidendi sõnul pideva Venemaa tule all.

"Nende rünnakute eesmärk Harkivi oblastis on meie üksuste kurnamine ning ukrainlaste enesekaitsevõimekuse õõnestamine," lisas Zelenski.

Zelenski sõnul käivad vähemalt sama ägedad lahingud mõnes Donetski oblasti piirkonnas. Viimase ööpäevaga toimus okupeeritud Avdijivka linna lähedal 30 relvastatud kokkupõrget; samamoodi toimus lahingtegevus Lõmani, Kupjanski ja Kramatorski piirkonnas.

Sõrskõi: olukord Harkivi oblastis on halvenenud

Harkivi oblastis on olukord halvenenud, võitlus jätkub aladel piki Vene Föderatsiooni riigipiiri, teatas pühapäeval Ukraina kaitseväe ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

"Vaenlane ründab aktiivselt meie üksusi mitmes suunas, eesmärgiga tungida sügavamale meie riigi territooriumile," kirjutas Sõrskõi oma Telegrami kontol.

Ukraina relvajõudude üksused peavad omakorda raskeid kaitselahinguid ning venelaste katsed Ukraina kaitsest läbi murda on peatatud.

"Meie luure-, suurtükiväe- ja mehitamata süsteemide üksused töötavad. Teame vaenlase plaane ja reageerime paindlikult kõikidele tema tegudele. Kaitse tugevdamiseks võetakse kasutusele kõik vajalikud meetmed ja tehakse operatiivselt otsuseid, sealhulgas personaliotsuseid," lausus ülemjuhataja.

Aktiivne võitlus jätkub Kupjanski, Severski, Lõmani, Pokrovski suundades ning olukord muutub väga dünaamiliselt.

"Mõnes valdkonnas on vaenlasel osaline edu, teistes tõrjub kaitsevägi vaenlast välja ja parandab oma taktikalist positsiooni," märkis Sõrskõi.

Lisaks ei loobu vaenlane Kramatorski suunal Tšassiv Jari linna vallutamise katsetest ning jätkab ründeoperatsioone asulast idas. Klištšijivka piirkonnas üritavad okupandid kaotatud positsiooni taastada.

"Vaatamata keerulisele olukorrale rindel käib üksuste roteerimine, et anda sõjaväelastele puhkust ja taastada nende võitlusvõime," kinnitas ülemjuhataja.

Sinehubov: kogu Harkivi oblasti piir on Vene väe tule all

Kogu Ukraina Harkivi oblasti piir Venemaaga on peaaegu pidevalt vaenlase tule all, ütles oblasti kuberner Oleh Sinehubov pühapäeval.

"Kõik alad põhjapiiril on vaenlase pea ööpäevaringse tule all. Olukord on raske," ütles Sinehubov sotsiaalmeedias.

Venemaa väitel vallutati Harkivi oblastis veel neli küla

Vene üksused vallutasid kaks päeva kestnud pealetungiga Ukrainas Harkivi oblastis veel neli küla, väitis Venemaa kaitseministeerium pühapäeval.

"Põhja väerühma üksused tungisid vaenlase kaitse sügavustesse ja vallutasid Hatištše, Krasnoje, Morohhovetsi ja Oleinikovo asula Harkovi oblastis," seisab Venemaa kaitseministeeriumi avalduses.

Venemaa väitis laupäeval, et on vallutanud kuus Ukraina küla, sealhulgas viis küla Harkivi oblastis. Ministeerium teatas, et Vene väed on "sügavalt vaenlase kaitsesse tunginud", kavatsedes vallutada veel külasid.

Venemaa ründas ööpäevaga üle saja taristuobjekti

Venemaa ründas viimase ööpäeva jooksul 106 taristuobjekti üheksas oblastis, teatas Ukraina kaitseministeeriumi pressiteenistus.

Rünnakute tagajärjel jäid elektrita tuhanded majapidamised seitsmes oblastis. Kuigi peale rünnakuid on osas piirkondades elektriühendus taastatud, on tuhanded majapidamised endised elektrita. Kõige hullem on olukord Donetski oblastis, kus on elektrita üle 47 000 majapidamise.

Kuberner: Harkivi oblastis on üle 4000 inimese evakueeritud

Ukraina kirdeosas Harkivi oblastis on piirialadelt evakueeritud üle 4000 inimese, ütles kohalik kuberner pühapäeval pärast reedel alanud Venemaa pealetungi.

"Kokku on evakueeritud 4073 inimest," kirjutas kuberner Oleh Sõnehubov sotsiaalmeedias päev pärast seda, kui Vene väed teatasid piirkonna viie küla vallutamisest.

Sõnehubovi sõnul hukkus pühapäeval Hlõboke külas suurtükitule tagajärjel 63-aastane mees ning enne sõda 3000 elanikuga piiriasulas Vovtšanskis sai 38-aastane mees haavata.

Ukraina teatas reedel, et Venemaa alustas Harkivi oblastis rünnakut, saavutades väikesi edusamme piirialal, kust nad ligi kaks aastat tagasi tagasi tõrjuti.

President Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et Ukraina väed on korraldanud Harkivi oblasti piirikülades vasturünnakuid. Tema sõnul peavad väed initsiatiivi Ukrainale tagasi saama ja ta kutsus liitlasi taas üles kiirendama relvatarneid.

Ukraina on juba mitu nädalat hoiatanud, et Moskva võib rünnata kirdes, püüdes kasutada oma eeliseid seni, kuni Ukraina seisab silmitsi lääne relvaabi viibimise ning elavjõu puudumisega.

Belgorodis sai kortermaja varingus kannatada vähemalt 20 inimest

Venemaa piirilinnas Belgorodis sai pühapäeval kortermaja varingus kannatada vähemalt 20 inimest, võimude väitel tabasid seda allatulistatud Ukraina raketi tükid.

Vene terviseminister Mihhail Muraško ütles, et 17 kannatanut toimetati haiglatesse.

Eriolukordade ministeeriumi teatel tabasid korterelamut ühe allatulistatud Ukraina raketi Totška-U tükid, põhjustades varingu.

Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov väitis, et elumaja tabas otse mürsutuli, mille tagajärjel varises kokku üks püstak.

Droonirünnaku tõttu süttis Volgogradi oblastis naftatöötlemistehas

Öine droonirünnak põhjustas tulekahju Volgogradi oblastis asuvas naftatöötlemistehases, teatas kuberner Andrei Botšarov Telegramis.

"Tulekahju kustutati. Ohvreid ei olnud," ütles Botšarov 12. mail.

Mitmed Telegrami kanalid postitasid fotosid ja videoid rünnakust, kus leegid tõusid silmapaistva korstnaga tööstushoone kohal öötaevasse.

Volgogradi oblast asub Venemaa edelaosas. Viimastel kuudel on Venemaa piirides asuvatele energiarajatistele suunatud droonirünnakute sagedus sagenenud.

Kiievi ametnike sõnul viiakse need rünnakud läbi selleks, et õõnestada Venemaa sõjalisi operatsioone ja maksta kätte Moskva rünnakute eest Ukraina energiataristu vastu.

Meedia: Ukraina võib saada esimesed F-16 hävitajad juunis-juulis

Esimesed USA mitmeotstarbelised hävitajad F-16 võidakse Ukrainasse toimetada mõne nädala jooksul, teatas Briti ajaleht The Standard viitega kõrgele sõjaväeallikale.

"Lennukid peaksid olema tarnitud (...) juunis-juulis," öeldakse väljaandes.

Lehe sõnul allikas ei öelnud, kes lennukeid tarnib, "samas on paljud lääneriigid neid lennukeid pakkunud ja Ameerika seda sammu toetanud".

Väljaanne meenutas, et Holland viis aprillis veel kolm hävitajat F-16 Rumeenias asuvasse väljaõppebaasi, kus Ukraina piloote ja maapealset personali koolitatakse.

Holland oli üks rahvusvahelise koalitsiooni liikumapanevaid jõude, kes teatas oma valmisolekust anda Kiievile hävitajaid F-16, märkis leht. Hollandlased on lubanud tarnida kokku 24 lennukit, algatuses osalevad ka Taani, Norra ja Belgia.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1260 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 482 290 (võrdlus eelmise päevaga +1260);

- tankid 7454 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 14 375 (+22);

- suurtükisüsteemid 12 472 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1066 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 797 (+1);

- lennukid 350 (+1);

- kopterid 325 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 9910 (+42);

- tiibraketid 2194 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 819 (+64);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2042 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.