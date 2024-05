Leedus on presidendivalimised ja rahvahääletus

Leedus on pühapäeval presidendivalimised ja rahvahääletus. Referendumil küsitakse, kas peaks muutma põhiseaduse artiklit, mis välistab topeltkodakondsuse.

Presidendivalimistel on üles seatud kaheksa kandidaati. Arvamusküsitlused näitavad, et kõige populaarsem on praegune riigipea Gitanas Nauseda (59), kuid tõenäoliselt ei õnnestu ühelgi kandidaadil võita 50 protsenti häältest ja sel juhul korraldatakse teine voor kahe nädala pärast, 26. mail.

Populaarsuselt järgmine kandidaat on peaminister Ingrida Šimonyte (49), kes on ühtlasi ainus naiskandidaat.

Samal ajal toimuval rahvahääletusel on küsimuseks topeltkodakondsus. Praeguste reeglite järgi kaotavad leedulased, kes teise riiki elama lähevad ja seal kodakondsuse saavad, automaatselt Leedu kodakondsuse.

Juhul kui ettepanek läbi läheb, saaks parlament muuta 1992. aastal vastu võetud põhiseadust nii, et sünnijärgsed Leedu kodanikud saaksid kodakondsuse alles jätta, kui nad saavad ka mõne teise Leedu-sõbraliku riigi kodakondsuse.

Sama eesmärgiga proovis Leedu põhiseadust muuta juba 2019. aastal, kuid toona see ebaõnnestus, kuna valimisaktiivsus jäi alla 50 protsendi.

Leedu rahvaarv on langenud 1990. aasta 3,5 miljonilt praeguseks 2,8 miljonile.

Valimistulemused peaksid selguma pärast südaööd.