Pildid: Türil toimus suur emadepäevakontsert

Nelja lapse emale Mare Kabelile tuli Järvamaa aasta ema tiitel suure üllatusena, eriti seetõttu, et esitajaks oli abikaasa Aare.

"Ma olen praegu veel ikkagi täiesti sõnatu, see tähendab minu jaoks väga-väga palju, ma pean selle peale veel mõtlema. Aga see oli minu jaoks tõesti üks väga suur üllatus," ütles Mare Kabel.

Pere neljast lapsest olid täna hommikul kodus emadepäeva küpsisetorti söömas tütar Triinu ning tema lapsed Marten ja Andreas.

"See, et ta on alati olemas – kui midagi on, siis ma tean alati, et tahaks emale helistada, küsida, rääkida, arutada. Ta oskab kuulata, nõu anda ja toeks olla, kui vaja" rääkis tütar Triinu Säälik.

"Kui ma näiteks koolis ei saa mõnest asjast väga hästi aru, siis ma saan siia tulla ja ta õpetab mulle kõik väga hästi selgeks," lausus lapselaps Marten Säälik.

Mare abikaasa Aare kandis aastal 2001 Eestimaa aasta isa tiitlit, kuid oma naise kiitmisel jääb ta, nagu õigele Eesti mehele kohane, üsna napisõnaliseks.

"Ma arvan, et ta on selle ammu-ammu ära teeninud. Kes siis veel?" ütles Aare Kabel.

Aga riigi suurim emadepäevakontsert toimus Türil. Riigipea Alar Karis pani kõikidele lastele südamele olla oma ema jaoks alati päriselt olemas, mitte ainult interneti ja telefoni vahendusel.

Eesti naisliidu algatatud Eestimaa aasta ema tiitlit tänavu esimest korda enam välja ei antud.

"Ma usun, et emasid peab pidama meeles kogu aeg, ja see, kui siin ja seal valitakse aasta ema, siis see ongi kogukonna otsus, ja ma arvan, et kogukond teab kõige paremini, kes aasta ema on. Aga emad on tähtsad aasta läbi," lausus Karis.