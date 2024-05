Algaval nädalal tõuseb õhutemperatuur 20 kraadi juurde

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves selgimistega ning kohati sajab hoovihma. Puhub kerge muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on 2 kuni 8, Kagu-Eestis kohati null kraadi.

Hommikul on pilves selgimistega ilm ning mõnel pool võib hooti vihma sadada. Sisemaal puhub muutliku suunaga, rannikualadel peamiselt edelatuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb, jäädes 6 ja 10 kraadi vahele.

Ka päev tuleb pilves selgimistega ning paiguti võib hoovihma tulla. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on oodata 13 kuni 18, kuid rannikul kohati vaid 8 kraadi.

Järgnevail päevil on pilvisus Eesti kohal vähene ja vahelduv ning kohati sajab ikka hoovihma. Teisipäeva ja kolmapäeva öösel võib ka udu esineda. Päeval tõusevad termomeetri näidud julgelt juba 20 kraadi juurde. Märkimisväärselt jahedamad on ilmad küll rannikualadel, kus kohati sooja vaid mõni kraad üle kümne on.

Samm-sammult muutuvad pehmemaks ka ööd. Kui ööl vastu teisipäeva on sooja keskmiselt viis, siis vastu reedet juba kaheksa kraadi.