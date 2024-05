Sõja 810. päev: lahing Vovtšanski linna pärast jätkub

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 13. mail, et Harkivi oblastis Vovtšanskis linnas jätkuvad lahingud ning Ukraina väed üritavad peatada taktikalise edu saavutanud Venemaa vägesid. ISW: Venemaa sammud Vovtšanskis on lääne poliitika tagajärg. Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1740 sõdurit.

Ukraina: maismaapealetungi ohtu Harkivile ei ole

Ukraina ei näe ohtu Vene okupatsiooniväe maismaapealetungiks Harkivi linnale riigi kirdeosas, seda vaatamata kümnete tuhandete Vene sõdurite kasutamisele uuel pealetungikatsel, ütles Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksandr Lõtvõnenko esmaspäeval.

"Me saame öelda, et me ei näe mingit rünnakuohtu Harkivi linnale," ütles Lõtvõnenko.

Ta lisas, et Venemaa ründab Harkivi oblastis enam kui 30 000 sõduriga.

Kiiev: Putini valitsusremont näitab valmistumist pikaks sõjaks läänega

Muudatused Venemaa julgeolekuaparaadis viitavad sellele, et Kreml valmistub pikaks sõjaks Ukrainas ja vastasseisuks läänega, ütles Kiievi uus julgeolekunõukogu juht Oleksander Lõtvõnenko.

"See viitab, et Putin kavandab sõda pikemaks perioodiks ette, ning mitte ainult sõda Ukrainaga, vaid läänega tervikuna – sõda NATO-ga," ütles Lõtvõnenko.

Kuberner: Venemaa üritab venitada Harkivi rinnet pikemaks

Venemaa jätkas esmapäeval rünnakutegevust Harkivi rindel, rünnates uus alasid väikeste rühmadega, et rindejoont võimalikult pikaks venitada ja sellega Ukraina vägedele probleeme tekitada, ütles Harkivi kuberner Oleh Sõnjehubov.

"Vaenlane üritab meelega venitada rindejoont, rünnates väikeste rühmadega, aga uutes suundades," lausus ta. "Olukord on raske."

Ukraina ründas Krimmis asuvat Vene vägede õhutõrjebaasi

Ukraina väed tegid esmaspäeval õhurünnaku okupeeritud Krimmi poolsaarel Ai-Petri mäel asuva Vene vägede õhukaitsebaasi pihta. Sotsiaalmeedias edastatud info järgi sai baas rünnakus kannatada ning õhukaitseüksuse komandör sai surma.

Rünnak toimus esmaspäeva varahommikul ja ukrainlased kasutasid tõenäoliselt Storm Shadow rakette.

Ai-Petri mäel asub hulk Vene vägede õhukaitseradareid, mis said rünnakus kannatada. Hukkunute arv oli kokku kaks, vigastatute arv on veel ebaselge.

Rünnaku toimumist on kinnitanud ka Vene allikad.

Ukraina sõnul saatis Vene vägesid Harkivi oblastis mõningane edu

Ukraina kindralstaap ütles esmaspäeval, et Ukraina väed suutsid seisma panna Vene vägede liikumise Harkivi oblastis Lukjantsi küla lähedal, kus vaenlast saatis osaline edu.

Kindralstaabi sõnul jätkasid Vene väed ründetegevust ning et Ukraina toob vastavalt vajadusele piirkonda juurde lisavägesid.

Ukraina sõnul hoiti 9. mail ära pommirünnakud Kiievis

Ukraina teatel hoiti 9. mail ära Venemaa operatsioon Kiievis, millega oleks toimunud mitu pommirünnakut.

Kinni peeti kaks Vene agenti, keda kahtlustatakse pommirünnakute planeerimises, neilt võeti ära 19 lõhkeseadeldist, teatas Ukraina prokuratuur.

Ukraina luureteenistus SBU ütles, et neli pommi oli kavas panna plahvatama Kiievis 9. mail. "Vene eriteenistuste plaani järgi pidid lõhkeseadeldised plahvatama kauplustes tipptunnil, et kahju tsiviilelanikkonnale oleks maksimaalne," teatas SBU.

Kiievis oli oli plaanis pommid maskeerida teepakkideks, üks pomm oli paigaldatud kohviku kõrvale.

Harkivi oblastis Vovtšanskis linnas jätkuvad lahingud

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 13. mail, et Harkivi oblastis Vovtšanskis linnas jätkuvad lahingud. Ukraina väed üritavad peatada Venemaa katset linna vallutada.

"Hetkel on vaenlasel taktikaline edu," avaldasid Ukraina relvajõud 13. mai hommikul sotsiaalmeedias.

Venemaa alustas 10. mail katset Harkivi oblastis läbi murda ning viimastel päevadel on Vovtšanskist saanud Venemaa uue pealetungi peamine sihtmärk.

Ukraina peastaap teatas, et korraldab kaitseoperatsiooni, et peatada Venemaa pealetung. Piirkonda paigutatakse täiendavad reservid.

"Meie kaitsjad viivad läbi kaitseoperatsioone, tekitades vaenlasele kahjustusi, kasutades laialdaselt mehitamata süsteeme luureks ja täppislööke, et tekitada maksimaalseid kaotusi," teatasid Ukraina relvajõud.

Staap teatas, et 12. mail on linna pärast peetud rasketes lahingutes hukkunud üle saja Vene sõduri ning rohkem kui viis Vene pataljoni üritab linnale peale tungida.

ISW: Venemaa sammud Vovtšanskis on lääne poliitika tagajärg

Venemaa jõupingutused Vovtšanski vallutamisel on suures osas tagajärg lääne poliitikale, mille kohaselt ei saa Ukraina väed kasutada lääne poolt tarnitud relvasüsteeme, et rünnata Venemaa territooriumil asuvaid sõjalisi sihtmärke, kirjutas mõttekoda ISW.

Vene väed lõikavad kasu sellest, et lääneriigid piiravad Ukrainal lääne poolt tarnitud relvade kasutamist, et rünnata Venemaa territooriumil olevaid sõjalisi sihtmärke. Vene väed sõltuvad praegu oma pealetungioperatsioonidel nendest territooriumitest.

Lääne võimud on keelanud Ukrainal kasutada läänest tarnitud relvi Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide löömiseks ning Ukraina ametiisikud on korduvalt kinnitanud, et järgivad seda tingimust.

Ühendkuningriigi välisminister David Cameron andis hiljuti Ukrainale rohelise tule kasutamaks brittide tarnitud relvi, et rünnata sihtmärke Venemaa territooriumil. Sellest aga ei piisa ning see tuli liiga hilja, et võimaldada Ukraina vägedel takistada Venemaa võimet koondada vägesid, kirjutas ISW.

Ukraina väed korraldavad regulaarselt droonilööke Venemaa taristu ja lennuväljade pihta, kuid neil puuduvad sellised mõjud, et takistada Venemaa pealetungi.

Ukraina vägedel oleks rohkem kasu, kui nad saaksid kasutada pikamaarelvasüsteeme, et rünnata Venemaa logistikasõlmesid ja marsruute, mis praegu Harkivi pealetungi varustavad, kirjutas mõttekoda.

Venemaa teatel hävitasid nad riigi territooriumil 16 raketti ja 31 Ukraina drooni

Venemaa kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et Venemaa õhutõrjesüsteemid hävitasid öösel riigi territooriumil 16 raketti ja 31 Ukraina drooni.

Ukrainaga piirneva Belgorodi oblasti territooriumi kohal hävitati 12 mitmikraketiheitjast Vilkha välja lastud juhitavat raketti, teatas ministeerium sõnumirakenduses Telegram.

Krimmi kohal tulistati alla neli Storm Shadow raketti ja seitse drooni, Kurski oblasti kohal hävitati kaheksa ja Lipetski oblasti kohal peeti kinni neli drooni, teatas ministeerium.

Belgorodi kortermaja varingus hukkus 15 inimest

Belgorodis kortermaja varingus hukkunute arv tõusis 15 inimeseni, teatas Venemaa eriolukordade ministeerium.

Venemaa piirilinnas Belgorodis sai pühapäeval kortermaja varingus kannatada vähemalt 20 inimest.

Võimude väitel tabasid hoonet allatulistatud Ukraina raketi tükid. Eriolukordade ministeeriumi teatel tabasid korterelamut ühe allatulistatud Ukraina raketi Totška-U tükid, põhjustades varingu.

Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov väitis, et elumaja tabas otse mürsutuli, mille tagajärjel varises kokku üks püstak.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1740 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 484 030 (võrdlus eelmise päevaga +1740);

- tankid 7485 (+31);

- jalaväe lahingumasinad 14 417 (+42);

- suurtükisüsteemid 12 487 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1070 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 797 (+0);

- lennukid 350 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 9936 (+26);

- tiibraketid 2197 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 878 (+59);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2048 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.