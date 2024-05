Aprillikuine soojus muutis mesilased aktiivseks, kuid siis saabunud külmalaine pani mesilasperede arengu paariks nädalaks seisma. Nüüd võib siiski öelda, et atiivne meekorje on alanud. Eestis tegutseb 5000 mesinikku, kelle hoole all on umbes 60000 mesilasperet. Olev Kenk