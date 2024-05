Põlissoomlased heitsid endise parlamendiliikme ja MEP-i erakonnast välja

Vornanen ja Hakkarainen heideti Põlissoomlaste seast välja eelmisel nädalal erakonna juhatuse koosolekul, kirjutab Helsingin Sanomat.

Vornanen heideti erakonna parlamendifraktsioonist välja juba üle-eelmisel nädalal, kui tuli ilmsiks, et ta oli Helsingi kesklinnas relvaga tulistanud.

Hakkarainenile pandi süüks aga seda, et ta kandideerib europarlamendi valimistel Vabaduse Liidu nimekirjas. Hakkarainane oli end sinna üles andnud peale seda, kui Põlissoomlased oli keeldunud teda oma valimisnimekirja lisamast.

Hakkarainen ütles Helsingin Sanomatele, et ta sai väljaheitmisest teada meili teel. Tema tüli oma koduerakonnaga tuli ilmsiks tänavu veebruaris, kui Põlissoomlased teatasid, et Hakkarainenit ei esitata europarlamendi valimistel kandidaadiks, kuigi too ise seda soovis. Põhjusena nimetas erakond toona parteivastase tegevuse.

Hakkaraineni sõnul ei tea ta siiani, milles täpselt põhjus oli. "Oleksin soovinud, et kui jutud läksid liikvele, oleks minuga asjast räägitud. Oleksin rahulikult jäänud kõrvale ja poleks pidanud sellist müra tekitama," lausus ta ajalehele.

Hakkaraineni sõnul on Põlissoomlased tundmatuseni muutunud sellest ajast, kui ta 2011. aastal esimest korda Soome parlamenti valiti. "Seal on nüüd kõige olulisemad juhatuse enda huvid ja seda liini aetakse parempopulismi abil. Minusugused inimesed tahetakse vaigistada. Enne sai oma arvamuse vabalt välja öelda ka kritiseerida juhatust. Nüüd enam ei saa," lausus ta.