Kevadtormil harjutati kopteridessanti Saaremaale

Tegemist oli esmakordse sellises mahus õhudessandi korraldamisega Saaremaale. Brigaadikindral Vahur Karuse sõnul erineb tänavune Kevadtorm varasematega võrreldes kindlasti selle poolest, et kasutusel on Ukraina sõjast saadud õppetunnid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selle õppuse väljaõppe eesmärgid on välja töötatud täpselt sedasi, et me võtame arvesse ka kõiki neid Ukraina sõja õppetunde. Mis tähendab seda, et see on mitmedimensiooniline lahing, mis toimub ja kaasates kõiki tänapäevaseid tegevusi - elektroonilist sõda, droone, lennuvahendeid, merevahendeid. Ehk siis need kõik on õppuste eesmärkidesse juba sisse töötatud," rääkis Karus.