Sõja 811. päev: Ukraina väed teevad Harkivi suunal vasturünnakuid

Oluline teisipäeval, 14. mail kell 22.30:

- Zelenski kinnitusel teevad Ukraina üksused Harkivi oblastis ka vasturünnakuid;

- Venemaa tabas Ukrainas Harkivis 12-korruselist hoonet, vähemalt 17 inimest sai viga;

- Venemaa pealetung Harkivi oblastis võib näidata tema soovi luua piki Ukraina piiri puhverala, mitte tingimata edasi tungida, leidis mõttekoda ISW.

- Ukraina relvajõud teatasid Vene sõjalennuki allatulistamisest;

- USA välisminister Antony Blinken saabus teisipäeval Kiievisse visiidile;

- Volgogradi oblastis sõitis kaubarong diversiooni tõttu rööbastelt maha;

USA välisminister Antony Blinken rõhutas visiidil Kiievis Ameerika pikaajalist pühendumust Ukraina julgeolekule.

Blinkeni kommentaarides puudusid konkreetsed üksikasjad, kuid ta rõhutas, et "Ukraina võib loota oma partneritele jätkusuutliku ja pikaajalise toetuse osas."

Blinken saabus Kiievisse üllatusvisiidile, mille eesmärk oli "saata tugev kindlustunne ukrainlastele neile ilmselgelt väga raskel hetkel".

Üle 30 riigi on praeguseks ühinenud Ukrainat toetava ühisdeklaratsiooniga: Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Taani, Itaalia, Kanada, Holland, Soome ja Läti on Kiieviga juba sõlminud kahepoolsed lepingud. Ukraina presidendi kantselei juht Andri Yermak ütles, et Ukraina eesmärk on samalaadse kahepoolse julgeolekuleppe sõlmimine USA-ga mais.

"Kümneaastase lepingu alusel toetab USA Ukraina kaitset ja julgeolekut mitmete oluliste võimete kaudu: õhuväest õhukaitseni, droonidest demineerimiseni," ütles Blinken 14. mail Kiievis.

Zelenski: Ukraina teeb Harkivi suunal ka vasturünnakuid

Ukraina kaitsejõud korraldavad vasturünnakuid Harkivi suunal ja eriti Vovtšanski lähedal, kus kaitset on juba tugevdatud, teatas esmaspäeval president Volodõmõr Zelenski

"Harkivi suunal meie vasturünnakud jätkuvad. Suunda on tugevdatud eriti Vovtšanski ümbruses ja üldiselt piirialadel. Brigaadikindral Mõhhailo Drapatõi vastutab selle suuna eest otse kohapeal ning on varustatud vajalike vahendite ja vajalike jõududega okupantide hävitamiseks," ütles Ukraina riigipea oma igaõhtuses ülevaates.

Zelenski tänas sõdureid, kes tegutsevad rangelt käskude järgi, kaitsevad oma positsioone ja teevad kõik olukorra stabiliseerimiseks.

"Samas mõistame, kuidas vaenlane tegutseb ja näeme plaane oma vägede kinnihoidmiseks. Loomulikult ei jäta me Donetski suundi ilma vajaliku toetuseta näiteks Kramatorski ja Kupjanski suunal. Jälgime tähelepanuga ka vaenlase tegevust Sumõ ja Tšernihivi oblasti vastu ning vastame kohaselt," rääkis president.

Zelenski sõnul on kaitsjate ülesanne on täiesti selge – nurjata Venemaa katse laiendada sõda.

"Selle ülesande täitmine sõltub sõna otseses mõttes kõigist, kes praegu on positsioonidel - Tšernihivist Vovtšanskini ja Harkivist Donetski oblastini. Ukraina pinnal ei tohiks olla okupantidele ühtegi turvalist kohta," jätkas president.

Lisaks avaldas ta tänu kõikidele eesliinipiirkondade, piirialade ja kohalike kogukondade piirkondlike võimude esindajatele ning Ukraina politsei töötajatele, kes aitavad okupantide ründamisel kaasa ja tagavad inimeste evakueerimise.

"Tuleb teha maksimum, et kaotaks okupant ja mitte meie ukrainlased," ütles Zelenskõi.

Venemaa tabas Ukrainas Harkivis 12-korruselist hoonet, vähemalt 17 inimest sai viga

Venemaa andis teisipäeval Kirde-Ukrainas asuvale Harkivi linnale rea õhulööke, teatasid kohalikud ametnikud.

Kesklinnas asuvat 12-korruselist hoonet tabasid pommid, teatas piirkonnapolitsei Telegramis.

Rünnakus sai viga vähemalt 17 inimest.

Piirkonna kuberner Oleh Syniehubov ütles, et linnas teises kohas puhkes rünnakute tagajärjel tulekahju.

Vigastatute hulgas oli kaks last ja ühe inimese seisund on raske, lisas Syniehubov

ISW: Venemaa ründab Harkivi oblastis puhverala loomiseks

Vene üksused jätkasid teisipäeval oma taktikalist pealetungi Harkivist põhjas ja kirdes ning näib tahtvat luua piki Ukraina-Vene piiri puhverala, mitte tingimusi edasitungiks, leidis USA-s tegutsev mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

"On arusaamatu, miks Vene vägi sihib peamiselt sildu, mille ise peab ületama ja tagama stabiilse logistika üle Vovtša jõe ründeoperatsioonide jaoks sügaval Harkivi oblasti põhjaosas," öeldi esmaspäeva õhtul avaldatud ettekandes.

"Soomusvahendite paigutamine sellesse piirkonda viitab, et Vene vägi püüab saavutada kiiret edu, kuid need ei paista praegu loovat tingimusi selliseks edenemiseks Vovtša jõe lõunakaldal ja sügavamale Harkivi oblasti põhjaossa. Tõenäoliselt püüavad nad luua lubatud puhvertsooni piirialal, mitte saavutada suurt edenemist Harkivi oblastis või Harkivi linna suunas," märkis ISW.

ISW tõi välja, et Venemaa liider Vladimir Putin ja teised Kremli ametnikud on sageli teinud ettepanekuid luua Ukraina okupeeritud alal "demilitariseeritud puhvertsoon", et kaitsta Venemaad Ukraina rünnakute eest, ning Venemaa saadik USA-s Anatoli Antonov seostas selle puhverala otseselt Venemaa ründeoperatsioonide ägenemisega.

Ka Ukraina ja Lääne ametnikud teatasid hiljuti, et Vene sõjavägi näib kavatsevat luua Harkivi oblastisse 10-kilomeetri laiust puhverala. ISW märkis hiljuti, et see puhverala tooks Harkivi ühtlasi Vene väe suurtükkide tabamisalasse.

Ehkki Venemaa edenemise praegune kiirus ei viita tingimata vägede tulevasele pealetungivõimekusele on väidetavalt Venemaal olemas märkimisväärne reserv, millega toetada selle suuna esialgset edu, märkisid ISW analüütikud.

Instituudi hinnangul võib Venemaa käimasoleva varjatud mobilisatsiooni raames suurendada jõupingutusi ajateenijate värbamiseks Vene Armee, Lennuväe ja Merelaevastiku Abistamise Vabatahtliku Ühingu kaudu.

Ukraina teatas Vene ründelennuki allatulistamisest

Ukraina relvajõud teatasid Vene sõjalennuki allatulistamisest esmaspäeval.

Ukraina 110. üksik mehhaniseeritud brigaad tulistas alla veel ühe Venemaa sõjalennuki, ründelennuki Su-25, teatas üksus 13. mail.

Esmaspäeval oli ka 47. mehhaniseeritud brigaad teatanud Vene ründehelikopteri Ka-52 Alligator tabamisest.

Ründelennuki allatulistanud 110. brigaad on viimase kahe nädala jooksul hävitanud kolm Vene lennukit. Kaks hävitus-pommituslennukit Su-25-le lasti alla vastavalt 4. ja 11. mail.

Üksus ei täpsustanud, kus lennuk esmaspäeval alla tulistati, kuid teadaolevalt tegutseb brigaad Donetski oblastis Avdijivka suunal.

Ründelennukit Su-25 kasutatakse maavägedele õhutoe pakkumiseks. Vene relvajõud kasutavad neid intensiivsete rünnakute toetuseks mitmes idarinde lõigus, mis hõlmab suurt osa Donetski oblastist.

Ukraina kindralstaabi andmetel on Venemaa kokku kaotanud täiemahulise sõja ajal 351 lennukit ja 326 helikopterit. Kindralstaabi väiteid ei ole võimalik sõltumatult kontrollida.

Blinken saabub visiidile Ukrainasse

USA välisminister Antony Blinken saabus teisipäeval Kiievisse, milles nähakse Ameerika Ühendriikide soovi näidata oma solidaarsust Venemaa intensiivsemaks muutnud rünnakuid tõrjuvale Ukrainale.

Tegemist on USA kõrge esindaja esimesel visiidiga Kiievisse pärast seda, kui kongress võttis eelmisel kuul vastu kaua hilinenud 61 miljardi dollari suuruse sõjalise abi paketi Ukrainale.

Blinken, kes saabus teisipäeva varahommikul rongiga Kiievisse, loodab "saata ukrainlastele, kellel on ilmselgelt praegu väga raske hetk, tugeva toetussignaali", ütles anonüümseks jääda soovinud USA ametnik, kes briifis koos Blinkeniga reisinud ajakirjanikke. Vene väed on alustanud uut rünnakusuunda Ukraina kirdeosas Harkivi oblastis, olles seal vallutanud mitu küla.

"Riigisekretäri missioon on siin rääkida sellest, kuidas meie täiendavat abi hakatakse andma viisil, mis aitaks tugevdada nende kaitset ja võimaldada neil üha enam initsiatiiv lahinguväljal tagasi võtta," ütles ametnik.

Uued suurtükid, ATACMS-i kaugmaaraketid ja president Joe Bideni poolt 24. aprillil heaks kiidetud õhutõrjeradarid jõudsid juba Ukraina vägede kätte, ütles ametnik.

Ametnik ütles, et Blinken kinnitab Ukraina ametnikele, sealhulgas president Volodõmõr Zelenskile USA toetuse jätkumist ja peab kõne, mis keskendub Ukraina tulevikule.

Ukraina on olnud mitu kuud lahinguväljal surve all, kuna Vene väed on aeglaselt edasi liikunud peamiselt Donetski oblastis, kasutades ära Ukraina vägedes valitsevat elavjõu ja laskemoona nappust. Vene vägedel on märkimisväärne eelis nii sõdurite hulga kui laskemoona arvestuses.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles esmaspäeval, et Washington üritab kiirendada Ukrainale relvade tarnimise tempot, et aidata Ukrainal oma ebasoodsat olukorda muuta.

"Hilinemine sundis Ukraina nurka taganema ja me püüame aidata neil sellest võimalikult kiiresti väljuda," ütles Sullivan ja lisas, et sel nädalal kuulutatakse välja uus relvaabi pakett.

Volgogradis lasti kaubarong rööbastelt

Venemaal Volgogradi oblastis sõitis kaubarong välise sekkumise tõttu rööbastelt maha, teatasid Vene raudteevõimud teisipäeval. Väidetavalt oli tegemist kütusevagunitega.

"Kõrvaliste isikute sekkumine raudtee töösse põhjustas kaubavagunite rööbastelt mahasõitmise Kotlubani jaama lähistel," vahendasid uudisteagentuurid Vene riikliku raudteefirma pressiteadet. Selle kohaselt inimesed öösel kell 1.15 toimunud intsidendis viga ei saanud.

Raudteeliiklus sel suunal on seiskunud.

Ukraina portaali Liga.net teatel väidavad mõned Venemaa sotsiaalmeedia kanalid, et rööbastelt paiskusid välja kütusevagunid ja need ka süttisid. Sotsiaalmeediakanalis Telegram väidetakse, et tulekahju põhjustas droonitabamus. Kokku sõitis rööbastelt välja üheksa vagunit.

Kotlubani jaam asub Volgogradi oblastis Samofalovka külas ja seal asub ka raudteeliin, mis viib kaitseministeeriumi raketi- ja suurtükiväe laoni, mis asub Kotlubani küla lähedal.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 485 430 (võrdlus eelmise päevaga +1400);

- tankid 7496 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 14 460 (+43);

- suurtükisüsteemid 12 515 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1070 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 798 (+1);

- lennukid 351 (+1);

- kopterid 325 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 9985 (+49);

- tiibraketid 2197 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 907 (+29);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2048 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.