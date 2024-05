Zelenski: Ukraina väed teevad Harkivi suunal vasturünnakuid

"Harkivi suunal meie vasturünnakud jätkuvad. Suunda on tugevdatud eriti Vovtšanski ümbruses ja üldiselt piirialadel. Brigaadikindral Mõhhailo Drapatõi vastutab selle suuna eest otse kohapeal ning on varustatud vajalike vahendite ja vajalike jõududega okupantide hävitamiseks," ütles Ukraina riigipea oma igaõhtuses ülevaates.

Zelenski tänas sõdureid, kes tegutsevad rangelt käskude järgi, kaitsevad oma positsioone ja teevad kõik olukorra stabiliseerimiseks.

"Samas mõistame, kuidas vaenlane tegutseb ja näeme plaane oma vägede kinnihoidmiseks. Loomulikult ei jäta me Donetski suundi ilma vajaliku toetuseta näiteks Kramatorski ja Kupjanski suunal. Jälgime tähelepanuga ka vaenlase tegevust Sumõ ja Tšernihivi oblasti vastu ning vastame kohaselt," rääkis president.

Zelenski sõnul on kaitsjate ülesanne on täiesti selge – nurjata Venemaa katse laiendada sõda.

"Selle ülesande täitmine sõltub sõna otseses mõttes kõigist, kes praegu on positsioonidel - Tšernihivist Vovtšanskini ja Harkivist Donetski oblastini. Ukraina pinnal ei tohiks olla okupantidele ühtegi turvalist kohta," jätkas president.

Lisaks avaldas ta tänu kõikidele eesliinipiirkondade, piirialade ja kohalike kogukondade piirkondlike võimude esindajatele ning Ukraina politsei töötajatele, kes aitavad okupantide ründamisel kaasa ja tagavad inimeste evakueerimise.

"Tuleb teha maksimum, et kaotaks okupant ja mitte meie ukrainlased," ütles Zelenskõi.

Ukraina teatas Vene ründelennuki allatulistamisest

Ukraina relvajõud teatasid Vene sõjalennuki allatulistamisest esmaspäeval.

Ukraina 110. üksik mehhaniseeritud brigaad tulistas alla veel ühe Venemaa sõjalennuki, ründelennuki Su-25, teatas üksus 13. mail.

Esmaspäeval oli ka 47. mehhaniseeritud brigaad teatanud Vene ründehelikopteri Ka-52 Alligator tabamisest.

Ründelennuki allatulistanud 110. brigaad on viimase kahe nädala jooksul hävitanud kolm Vene lennukit. Kaks hävitus-pommituslennukit Su-25-le lasti alla vastavalt 4. ja 11. mail.

Üksus ei täpsustanud, kus lennuk esmaspäeval alla tulistati, kuid teadaolevalt tegutseb brigaad Donetski oblastis Avdijivka suunal.

Ründelennukit Su-25 kasutatakse maavägedele õhutoe pakkumiseks. Vene relvajõud kasutavad neid intensiivsete rünnakute toetuseks mitmes idarinde lõigus, mis hõlmab suurt osa Donetski oblastist.

Ukraina kindralstaabi andmetel on Venemaa kokku kaotanud täiemahulise sõja ajal 351 lennukit ja 326 helikopterit. Kindralstaabi väiteid ei ole võimalik sõltumatult kontrollida.

Blinken saabub visiidile Ukrainasse

USA välisminister Antony Blinken saabus teisipäeval Kiievisse, milles nähakse Ameerika Ühendriikide soovi näidata oma solidaarsust Venemaa intensiivsemaks muutnud rünnakuid tõrjuvale Ukrainale.

Tegemist on USA kõrge esindaja esimesel visiidiga Kiievisse pärast seda, kui kongress võttis eelmisel kuul vastu kaua hilinenud 61 miljardi dollari suuruse sõjalise abi paketi Ukrainale.

Blinken, kes saabus teisipäeva varahommikul rongiga Kiievisse, loodab "saata ukrainlastele, kellel on ilmselgelt praegu väga raske hetk, tugeva toetussignaali", ütles anonüümseks jääda soovinud USA ametnik, kes briifis koos Blinkeniga reisinud ajakirjanikke. Vene väed on alustanud uut rünnakusuunda Ukraina kirdeosas Harkivi oblastis, olles seal vallutanud mitu küla.

"Riigisekretäri missioon on siin rääkida sellest, kuidas meie täiendavat abi hakatakse andma viisil, mis aitaks tugevdada nende kaitset ja võimaldada neil üha enam initsiatiiv lahinguväljal tagasi võtta," ütles ametnik.

Uued suurtükid, ATACMS-i kaugmaaraketid ja president Joe Bideni poolt 24. aprillil heaks kiidetud õhutõrjeradarid jõudsid juba Ukraina vägede kätte, ütles ametnik.

Ametnik ütles, et Blinken kinnitab Ukraina ametnikele, sealhulgas president Volodõmõr Zelenskile USA toetuse jätkumist ja peab kõne, mis keskendub Ukraina tulevikule.

Ukraina on olnud mitu kuud lahinguväljal surve all, kuna Vene väed on aeglaselt edasi liikunud peamiselt Donetski oblastis, kasutades ära Ukraina vägedes valitsevat elavjõu ja laskemoona nappust. Vene vägedel on märkimisväärne eelis nii sõdurite hulga kui laskemoona arvestuses.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles esmaspäeval, et Washington üritab kiirendada Ukrainale relvade tarnimise tempot, et aidata Ukrainal oma ebasoodsat olukorda muuta.

"Hilinemine sundis Ukraina nurka taganema ja me püüame aidata neil sellest võimalikult kiiresti väljuda," ütles Sullivan ja lisas, et sel nädalal kuulutatakse välja uus relvaabi pakett.