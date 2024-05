Regula naasmine suviseid parvlaevajärjekordi leevendama ootab valitsuse taga

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk saatis regionaalminister Piret Hartmanile kirja, kus tundis muret, et senini pole selgust, kas tänavu suvel on ka parvlaev Regula Virtsu-Kuivastu liinil sõitmas. Selgus peaks saabuma paari nädala jooksul.

Regula on küll juba enam kui pool sajandit vana laev, aga, oi, millist rõõmu ta on suviti jätkuvalt valmistanud neile, kes on pidanud järjekorras seisma ja lõpuks Regula pardale pääsenud. Laev on suviti aastaid kolmanda laevana tippaegadel ja nädalavahetustel olnud järjekordade leevendajaks Virtsu-Kuivastu liinil.

Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu kinnitusel pole temale teadaolevalt tänavu veel otsustatud Regula suveks liinile tulek, ja seda olukorras, kus viimastel aastatel on reisijate hulk igal aastal kasvanud. Eelmisel aastal vedas Regula üle Suure väina üle 14 000 sõiduki.

"Selle aasta numbrid juba näitavad, et kasv ongi juba käes. Eelmine aasta näitas, et Regulat on liinile vaja ja ka sel aastal ei saaks teisiti, sest need numbrid kasvavad. Muidu hakkavad olema väga-väga pikad järjekorrad ja see on tegelikult halb kõigile, eriti Saaremaa majandusele ja meie inimestele. Need ei ole ainult need autod, mis jäävad üle vedamata, vaid sinna jääb tulemata väga palju autosid ja inimesed teevad teised valikud. Kui sinna tekivad sabad ja pead paar tundi ootama, siis inimesed ei tulegi ja seda me keegi ei taha," rääkis Tuisk.

TS Laevade juht Indrek Randveer kinnitas, et neil pole tõesti mai keskpaigas veel selgust, mis saab Regulast, sest lepingut Regula liinile tulekuks neil veel riigiga pole.

"Seda me oleme ju näinud varasematel aastatel, et ilma täiendava parvlaevata suvel Virtsu-Kuivastu liinil oleksid need järjekorrad äärmiselt pikad. Meie hinnangul isegi sellised 5-6- tunnised. Faktid on need, et eelmisel aastal veeti Regulaga suvisel perioodil üle 31 200 reisijat ja 14 200 autot," rääkis Randveer.

Regionaalminister Piret Hartman kinnitas, et mõistab saarlaste muret, tõi aga samas välja, et transpordivaldkonnas on riigil raha puudu ja Regula liinile toomine suveperioodiks võiks maksta suurusjärgus miljon eurot. Selgus peaks saabuma siiski paari nädala jooksul.

"Täiesti mõistan tegelikult saarlaste muret, aga loomulikult on tänasel hetkel veel kõik lahtine. Hetkel puuduvad regionaal-ja põllumajandusministeeriumil ressursid, et seda otsust teha," ütles Hartman.

"Täiendava liini lisamine tähendab miljon eurot meie jaoks. Ja kuna meil on hetkel puudu juba olemasolevate kohustuste katmine või eelarve selle jaoks, siis ei ole meil võimalik võtta juurde täiendavaid kohustusi ilma, et me jõuaksime selles küsimuses kokkuleppele ka valitsuses. Ja meil tuleb siis minna valitsusse ja taotleda ressursse sealt. Ja loomulikult, nagu ka avalikkuses teada on, et eelarve seis on väga-väga kriitiline. Kuigi ma saan täielikult aru ja see on väga põhjendatud see kiri, mille saarlased meile saatnud on," rääkis minister.

Parvlaevaliiklusest pole tõesti viimastel aastatel väga palju räägitud ja kirutud, sest pole olnud põhjust – liiklus on toiminud. Aga saarlased ja külalised mäletavad aegu, kui ikka ja jälle ületasid uudisekünnist kuuetunnised ja nelja kilomeetri pikkused ootejärjekorrad Virtsu või Kuivastu sadamates.