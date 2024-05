Otse kell 13: konverents "Läänemere piirkonna julgeolek ja kaitse"

Konverentsi ajakava

Kell 13 Sissejuhatus

Sven Sakkov, Eesti suursaadik Soomes

Sirle Sööt, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) president

Margus Tsahkna, Eesti välisminister

Kell 13.30 Ameerika Ühendriikide suursaadiku Soomes Douglas Hickey ettekanne

Esitleb: Tuuli-Emily Liivat, Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku esindaja

Kell 14 Arutelu "NATO roll Läänemere piirkonna julgeolekus"

Martin Roger, Eesti välisministeeriumi NATO ja transatlantiliste suhete peadirektor

Kolonelleitnant Joakim Paasikivi, Rootsi Kaitseülikool

Professor Andres Kasekamp, Eesti uuringute juht, Toronto ülikool

Vestlust suunab Sven Sakkov

Kell 15 Paus

Kell 15.30 Ettekanne "Vene infovõitlus kui julgeolekuoht" - Jessikka Aro, Soome ajakirjanik ja kirjanik, raamatu "Putin's World War. Russia's Covert Operations to Destroy the West" autor

Kell 16.15 Arutelu "Ühiskonna valmisolek ja desinformatsioon"

Jay Janzen, NATO (J10) strateegilise kommunikatsiooni direktor

Jakub Kalensky, Soome Hübriidmõju Keskuse COI asejuhataja

Marko Mihkelson, riigikogu väliskomisjoni esimees

Vestlust suunab Marcus Kolga, DisiInfoWatch, Macdonald Laurier Instituut

Kell 17.30 Lõppsõnad

Ilona Kolberg, Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes

Märt Vesinurm, Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes

Konverentsi juht Reet Marten Sehr, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu välispoliitika toimkonna esimees, Eesti Kesknõukogu Kanadas esimees

Esinejad

Sven Sakkov on Eesti suursaadik Soomes, kaitse- ja julgeolekupoliitika ekspert. Ta on töötanud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktorina, NATO küberkaitsekeskuse direktorina ning Eesti kaitseministeeriumi poliitikaala asekantslerina. Sakkov on oma 29-aastase karjääri jooksul töötanud president Lennart Meri juures, Eesti NATO missioonis ja Eesti saatkonnas Washingtonis.

Sirle Sööt on olnud alates 2013. aastast Rootsi Eestlaste Liidu (REL) esimees. Ta on üks #STOPNORDSTREAM2 kampaania korraldajaid Rootsis. Aastal 2023 valiti ta Eesti Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) presidendiks.

Margus Tsahkna on Eesti välisminister. Ta on varem olnud Eesti kaitseminister ja sotsiaalminister. Tsahkna liitus 2018. aastal erakonnaga Eesti 200. Enne seda oli ta Isamaa ja Res Publica Liidu ning Isamaa liige.

Douglas Hickey on USA suursaadik Soomes alates aprillist 2022. Ta on töötanud üle 30 aasta juhtivatel kohtadel telekommunikatsiooni-, interneti- ja tehnoloogiasektoris.

Tuuli-Emily Liivat on asutanud Eesti Noored Soomes (SEN) ja Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku (ÜENV).

Martin Roger on NATO ja transatlantiliste suhete peadirektor Eesti välisministeeriumis. Varem on ta olnud Eesti suursaadik Poolas (2018–2022), Venemaa, Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia osakonna direktor välisministeeriumis (2014–2018), asejuht Eesti suursaatkonnas Pariisis ning poliitika- ja õigusnõunik Eesti alalise esinduse juures ÜRO-s New Yorgis.

Joakim Paasikivi, Rootsi maaväe kolonelleitnant, on lektor Rootsi Kaitseülikoolis (Försvarshögskolanis). Ta on olnud alates 2022. aastast Rootsi meedias silmapaistev ekspert Venemaa agressioonisõja Ukraina vastu ja piirkondliku julgeolekupoliitika alal. Ta on töötanud Balti Kaitsekolledžis Tartus ühise luure lektorina (2018–2021), Rootsi sõjaväeluure- ja julgeolekuteenistuses (2006–2018). Lisaks on ta osalenud ÜRO sõjaväe vaatlejana Angolas ja liitlasohvitserina USA kesk-käsujuhatuses Ameerika Ühendriikides.

Andres Kasekamp on ajaloo professor Toronto ülikoolis Kanadas. Varem oli ta Balti poliitika professor Tartu ülikoolis ja Eesti Välispoliitika Instituudi direktor. Tal on ajaloodoktori kraad Londoni ülikoolist (1996).

Jessikka Aro on Soome auhinnatud endine ajakirjanik ja kommunikatsiooniekspert, kes on spetsialiseerunud Vene infooperatsioonidele. Ta hakkas uurima Vene trollide mõju inimestele 2014. aastal, sattudes seejärel ise Venemaa internetitrollide rünnaku ohvriks. Aro koolitab ja nõustab ajakirjanikke, eksperte ja laiemat publikut, kuidas ära tunda Kremli infooperatsioone. Tema esimene raamat "Putini trollid" oli rahvusvaheline bestseller ja tema järgmine raamat "Putini maailmasõda" avaldati mais 2024.

Jay H. Janzen on NATO J10 strateegiliste kommunikatsioonide direktor, The Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). Ta on strateegilise kommunikatsiooni ekspert, kellel on üle 30 aasta rahvusvahelist ja sõjalist kogemust. Enne praegust ametikohta oli Janzen Kanada relvajõududes brigaadikindral, kus ta juhtis strateegilise kommunikatsiooni ja sõjalise avalike suhete võimekuse tugevdamist. Ta osales oma karjääri alguses Bosnia missioonil ja kaks korda Afganistanis.

Jakub Kalenský on Soome Hybrid CoE hübriidmõjutuste osakonna asejuhataja. Tema töö keskendub desinformatsioonile ja sellele ohule vastutegutsemisele. Ta on spetsialiseerunud Vene desinformatsiooni ja hübriidsõjale alates 2015. aastast, mil ta liitus Euroopa Liidu East StratCom Task Force'iga ning oli üks EUvsDisinfo kampaania autoritest.

Marko Mihkelson on riigikogu väliskomisjoni esimees ja Reformierakonna liige. Varem on ta töötanud Balti Venemaa Uuringute Keskuse direktorina (2000-2003), aastatel 1997–2000 oli ta Postimehe peatoimetaja (1997-2000) ja Postimehe Moskva korrespondent (1994-1997). Ta on Eesti Välissuhete Nõukogu esimees ja Euroopa Välissuhete Nõukogu ning ICDS-i liige.

Marcus Kolga on Kanadas sündinud ja elav Eesti juurtega ajakirjanik, filmitegija, digitaalsete kommunikatsioonide arendaja ja inimõiguste aktivist. Ta on DisinfoWatch asutaja ja juht ning Macdonald-Laurieri, Raoul Wallenberg Centre for Human Rights ja CDA instituutide vanemkolleeg. Ta on rahvusvaheliste küsimuste ja inimõiguste teemade kommentaator. 2022. aasta märtsis lisas Kreml ta oma musta nimekirja.

Ilona Kolberg on Eesti Organisatsioonide Võrgustiku Soomes (EOVS) juhatuse liige ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatuse liige.

Märt Vesinurm on EOVS-i aseesimees.

Reet Marten Sehr on Eesti Kesknõukogu Kanadas juhatuse esimees, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatuse liige ja ÜEKN välissuhete komitee esimees.

Konverentsi korraldab Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) koostöös Eesti suursaatkonnaga Soomes ja Eesti Organisatsioonide Võrgustikuga Soomes.