Kohus ei kinnitanud korruptsioonis süüdistatava Tõnis Liinati kokkulepet

Kokkuleppe kohaselt, millega oli nõus ka riigiprokurör Triinu Olev, oleks Liinatit karistatud nelja aasta, viie kuu ja viie päeva pikkuse tingimisi vangistusega, lisaks oleks konfiskeeritud temalt kuritegelikul teel saadud 20 000 eurot, kirjutab Eesti Ekspress. Ent 13. mail kohtunik Merit Bobrõšev kokkulepet ei kinnitanud.

Kohus ei kahelnud, et Liinat on oma teo keelatusest aru saanud ja tegusid kahetsenud, õppima hakanud ja tegutseb tööturul, kuid kohtule oli vastuvõetamatu, et Liinatile mõistetud karistuse kandmata osa jääb täielikult täitmisele pööramata, nagu olid kokku leppinud Liinat, tema advokaat Andri Rohtla ja riigiprokurör Olev.

"Karistus peab olema tõhus, proportsionaalne ja hoiatav. Võttes arvesse tegude rohkust ja nende ulatuse raskust, siis need on sellised, mis ei võimalda mõistetavat karistust jätta täielikult täitmisele pööramata," leidis kohus.

Ehkki kohus ei andnud tähtaega uue kokkuleppe sõlmimiseks, hakkab advokaat Rohtla riigiprokuratuuriga taas Liinati karistuse suuruse üle läbi rääkima.

Süüdistuse järgi tehti linnatänavate kaunistamise asemel ilusamaks hoopis tollase abilinnapea Kalle Klandorfi tütre Helen Klandorf-Sadama kinnistu muru, millele kulus linnal 10 914 eurot.

Kui töö tehtud sai, ei pandud linnaosavalitsusele esitatud arvele kirja mitte Klandorf-Sadama maja aadressi, vaid hoopis need tänavad, millel mullatöid tegelikult tegema pidanuks.

Lisaks võttis Liinat omaks prokuratuuri süüdistuse, mis puudutab heakorraga tegeleva Keskkonnahoolduse OÜ asju ajavalt Erki Piirsalult 53 000-eurose altkäemaksu küsimist. Sellest 23 000 eurot jõudis Liinat enne vahistamist ka vastu võtta.

Kuritegude sooritamist põhjendas Liinat "tervislike ja materiaalsete põhjustega".