Briti merejalavägi saab kuus droonivõimekusega dessantlaeva

Briti kaitseminister Grant Shapps teatas, et on alanud uute mitmeotstarbeliste toetuslaevade (i.k. Multi Role Support Ships, MRSS) arendus, mis on mõeldud kuningliku merejalaväe eriüksuste kiireks transportimiseks merelt maale ning mõeldud kasutamiseks kõigil maailmameredel, teatas väljaanne The Telegraph. Shappsi sõnul tagavad uued laevad relvajõududele "turvalise tuleviku".

Kaitseminister ütles intervjuus The Telegraphile, et riik investeerib toetuslaevade ehitamisse, kuna Ühendkuningriik peab tulevikus suutma konkureerida merel aina tugevamaks muutuva Hiina ja ka Venemaaga.

"Me teeme olulised investeeringud, et ehitada tulevane kuninglik merevägi, mis on vajalik meie vastaste heidutamiseks ja ka alistamiseks, kui heidutus ei mõju," ütles Shapps. "Kuna sellised riigid nagu Hiina ja Venemaa investeerivad palju oma sõjaväkke, peame tagama, et Ühendkuningriik jääks meie liitlaste seas juhtivaks jõuks, et lääs ei jääks maha."

Shapps avalikustab uute laevade ehitamise kava teisipäeval Lancaster House'is toimuval konverentsil.

Briti kaitseministri kommentaarid järgnesid peaminister Rishi Sunaki otsusele eraldada kaitseministeeriumile 75 miljardit naelsterlingit täiendavat raha, millega Ühendkuningriigi kaitse-eelarve suureneb 2030. aasta alguseks 2,5 protsendini riigi sisemajanduse kogutoodangust. MRSS-id on esimene uus sõjatehnika, mille soetamisest Shapps seoses suurenenud eelarvega on teatanud.

Uued laevad suudavad täita erinevaid ülesandeid

Uutel laevadel on randumisdokid sõjatehnikale, Chinooki helikopterit mahutav angaar, kopterite stardiplatvorm ning lisaks ülioluline võimalus ladustada ja vette lasta ründedroone. Samuti loodetakse laevadele paigaldada võimas laserrelv DragonFire, mis suudab alla laserkiirega alla tulistada vaenlase droone ja rakette.

The Telegraph märkis, et selle aastal alguses viisid Briti relvajõud DragonFire'i laserrelvaga läbi esimese õhusihtmärkide tulistamise. Kuigi DragonFire'i laskeulatus on salastatud, on teada, et see suudab tabada mis tahes nähtavat sihtmärki. Relv on välja töötatud rakettide, droonide ja muude vaenlase õhusihtmärkide tabamiseks ning töötab elektri jõul. Ühe laserimpulsi maksumuseks hinnatakse kõigest 10 naela.

Uued laevad asendavad Briti mereväe vanu dessantlaevu HMS Albion ja HMS Bulwark, samuti RFA Lyme Bay, Mounts Bay ja Cardigan Bay ning tagavad mereväele "kindla tuleviku", ütles Shapps.

"Kuninglike merejalaväelaste tulevik saab uute ehitatavate laevadega järgnevateks aastakümneteks kindlustatud," ütles Shapps Šotimaal asuvat laevatehast külastades.

Briti kaitseminister rääkis ka, et merevägi on õppinud sõjast Ukrainas ja meresõja olemuse arenedes on muutunud ka mereväelaste jaoks vajalikud laevatüübid.

Samas tegutseb Briti merevägi kõikjal üle maailma, nii rannikulähedastel meredel kui ookeanidel, ütles ta. Uued mitmeotstarbelised laevad saavad olema varasematest palju paindlikumad ja võimaldavad tegutseda mõlemal tasemel, rõhutas Shapps.

Laevad tulevad avarad, et vajadusel oleks võimalik nende ruumi ümber kujundada, mahutada näiteks merekonteinereid ja vastavalt missioonile vedada mitmesugust lasti.

"Me nimetame MRSS-i laevu mittekeerulisteks sõjalaevadeks, mõte on kohandatava kerega aluse ehitamine," rääkis üks kõrge mereväelane The Telegraphile. Bay Classi laevade edasiarendusena ehitatavad alused saavad olema odavamad kasutada. Need on ka keskkonnasõbralikumad, kuna on kavandatud kasutama erinevaid kütuseid.

Shapps lisas, et uuel MRSS-il on mitu rolli, mis on tuleviku meresõja jaoks ülioluline. "Me ei ehita laeva, millega saab ainult randa tormata ja ei midagi enamat. Ehitame laeva, mis võiks olla sama kasulik avamerel, ehitame laeva, mis suudaks lennutada droone nii õhku kui ka lasta neid vette. Ehitame laeva, mis võiks saata eriüksused vee all nende sihtmärgini," rääkis ta.

Möödunud aasta augustis kaitseministriks saanud Shapps tunnistas vastuseks küsimusele, kuidas valmistada Ühendkuningriik ette selleks, et see oleks kümne aasta pärast võimeline Venemaale vastu seisma, et sellele on võimatu vastata.

"See on asi, mille tõttu iga kaitseminister öösel ärkvel püsib," ütles ta. "Me kõik oleme selle peale mõelnud, sest sõjalise strateegia kõige raskem asi on välja selgitada, kuidas võib välja näha järgmine sõda."

Siiski on üks kindel asi tulevikus see, et kasutatakse droone, lisas Shapps: "Kui minust sai kaitseminister, oli kogu meie kaitseväes väga piiratud arv droone. Nüüd, sel kuul, toodame tõenäoliselt rohkem, kui minu kaitseministriks saades oli relvajõudude kogu varu kokku."