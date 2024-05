Falklandi saartelt avastatud nafta ja gaas võivad viia konfliktini

Venemaa avastatud tohutud naftavarud Antarktikas, alal mida Suurbritannia peab enesele kuuluvaks, on andnud stardipaugu võidujooksule väärtuslike ressursside nimel. Oodata on Venemaa poolseid samme piirkonnas konflikti õhutamiseks.

Vastavalt eelmisel nädalal Ühendkuningriigi valitsusele esitatud tõenditele on Venemaa avastanud Antarktikas naftavälja, mis on umbes kümme korda suurem kui kogu Põhjamere 50-aastane toodang. Suurem osa naftaväljast asub Weddelli meres, otse Antarktika poolsaare idaosas ja Briti Antarktika territooriumil, vahendab väljaanne The Telegraph.

Antarktikas on erinevate riikide territooriumite vahelised piirid vaid tinglikud ning need territooriumid ei kuulu otseselt kellelegi. Siinkohal on oluline märkida, et lisaks Ühendkuningriigile on konkreetse territooriumi osas esitanud nõudeid ka Tšiili ja Argentiina. See on aga suurepäraseks võimaluseks Vladimir Putinile erinevate probleemide tekitamiseks. Kõik see võib olla muutnud Falklandi saared maailma kõige kallimaks kinnisvaraks, märgib ajaleht.

Kuigi Antarktika kliima on äärmiselt ekstreemne, ei ole antud asukoht Weddelli meres kõige raskem koht töötamiseks. Ookeanilainete eest pakuvad teatavat kaitset nii Antarktika poolsaar kui ka merejää. Sellegipoolest oleks seal töötamine nõudlik ja see on ka põhjuseks, miks seni on riikidevahelise Antarktika leppe neist punktidest, mis keelavad seal äritegevuse eesmärgil loodusvarade ekspluateerimise, kinni peetud. See võib nüüd muutuda.

Lisaks Ukraina invasioonile on Venemaa kaasatud mitmel pool maailmas tegevustesse, mis jäävad "halli alasse". Üheks neist on ka nafta smugeldamine salalaevastikuga, mis koosneb kehvasti hooldatud ja kindlustamata tankeritest. Edasi võiks välja tuua Venemaa allveelaevade jätkuva tegevuse merealuste kaablite lähistel ja kohaloleku Lääne-Jeemenis ajal, mil merealuseid kaableid vigastati.

Antarktika puhul väidab Venemaa muidugi, et tegeleb piirkonnas teadustööga, mitte nafta otsimisega.

"Venemaa tegevust tuleb mõista kui otsust õõnestada seismiliste uuringutega seotud norme ja lõppkokkuvõttes kui eellugu tulevasele ressursi väljavõtmisele," sõnas Briti kuningliku Holloway ülikooli geopoliitika professor Klauss Dodds. "Reaalse nafta puurimiseni on muidugi veel tükk maad minna, kuid kurss on selge."

Järgmine samm Vene halli tsooni stsenaariumis saab olema kindlasti Argentiina kaasamine, kelle enda omaks peetav territoorium kattub brittide omaga. Venemaa ja Argentiina vaheline koostöö on ilmselt garanteeritud ning sealsed diplomaatilised võidud on Putinile esialgu isegi suuremaks abiks kui nafta ise, märkis The Telegraph.

Argentiina huvi ja retoorika Falklandi saarte tagasi võtmise osas on olnud püsiv 1982. aastast. Seni pole see nende aegunud sõjatehnika ja brittide sealsete kaitsemeetmete tõttu tõsiseltvõetav olnud. Venemaa võimalik diplomaatiline ja sõjaline abi võib aga Argentiinale piisavalt julgust anda, et uuele katsele minna, leiab ajaleht.

Kui konflikt peaks lahvatama, jääb õhku küsimus millega saavad britid enda huve kaitsta? Suurbritannia laevastik on nigelas seisus nii aluste kui personali osas. Tekkinud olukorra valguses ei piisa The Telegraphi hinnangul enam lubadustest tõsta kaitsekulutused 2,5 protsendini SKP-st 2030. aastaks – vaja on kiireid ja selgeid rahasüste.