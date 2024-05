Balti ja Beneluxi riigid tunnustavad automaatselt üksteise kõrghariduskraade

Varem tuli tudengitel neisse riiki õppima minnes tõestada oma kraadi sobivust. See peaks edaspidi lihtsustama välisõpinguid ning vähendama kaasnevat bürokraatiat ja rahakulu.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas avaldas lootust, et kogu Euroopa Liit liigub sellise leppe suunas.

"Ma loodan, et kuna Eesti on juba pikka aega ka Euroopa Liidu tasandil sellest rääkinud, et see peaks üle olema üleeuroopaline kokkulepe automaatsetest kõrghariduse kvalifikatsioonide tunnustamisest, siis Euroopa Liit ka sinna suunas liigub. Kuna Ungari oma eesistumisel on selle kõrgharidusleppe ka eesmärgiks võtnud siis Euroopa noorte jaoks tulevikus loodetavasti ei ole enam seda, et tuleb minna tõendama oma bakalaureusekraadi," rääkis Kallas.

Esmaspäeval Brüsselis toimunud leppe pidulikul tähistamisel nenditi, et on üllatav, et selline kord ei kehti juba praegu üle Euroopa.

Leppega liitumisest on huvitatud ka teised riigid nagu Soome, Ungari ja Poola.

Kokkuleppest jäid välja arhitektuuri ning kuue meditsiiniga seotud kutseala diplomid, mis nõuavad endiselt eraldi tunnustamist.