USA tõstatas Iisraeliga humanitaarabi konvoi ründamise teema

Öösel põlesid mõned abiautod läänekaldal maha.

USA julgeolekunõuniku Jake Sullivani sõnul on selline käitumine täiesti vastuvõetamatu.

Oma hukkamõistu väljendas ka Suurbritannia välisminister David Cameron.

Lahingud Gazas on jälle ägenenud. Iisraeli väed liiguvad edasi Rafah linnas, kuhu on paljud põgenikud mujalt Gazast tulnud ja lahingud käivad taas ka Gaza sektori põhjaosas. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu soovib Hamasi hävitada, samal ajal on kasvanud rahvusvaheline surve Iisraelile.