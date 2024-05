Ilm läheb üha soojemaks

Kolmapäeval tugevneb kõrgrõhuala mõju Baltimaades ja Skandinaavia lõunaosas veelgi. Sellest hoolimata võib päeval kohati siiski ka mõni üksik vihmahoog tulla. Õhumass on soe, seega õhutemperatuur tõuseb päeval 20 kraadi juurde.

Öö vastu kolmapäeva tuleb vähese, kohati vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub tasane muutliku suunaga tuul ning termomeetri näit jääb 5 ja 10 kraadi vahele.

Kolmapäeva hommikul on pilvisus vähene ning ilm sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur tõuseb vahemikku 9 kuni 13 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, pärastlõunal valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on oodata 16 kuni 22, rannikul kohati vaid 12 kraadi.

Töönädala lõpus on pilvisus vähene, kohati vahelduv ning paiguti võib hoovihma tulla. Sooja on neljapäeval kuni 22 kraadi, reedel 23 kraadi.

Laupäeval on oodata suvist ilma. Päike paistab ning õhutemperatuur tõuseb vahemikku 18 kuni 24 kraadi. Rannikul on ikka veidi jahedam. Sama soe tuleb ka pühapäev, kuid kuna pilvisus veidi tiheneb, siis on mõnel pool taas ka hoovihma oodata.