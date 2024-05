Raul Eamets: tööpuuduse tipp on ilmselt juba möödas

Statistikaameti andmetel oli esimeses kvartalis töötuse määr 7,8 protsenti. Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva selgitas, et töötuse näitajates toimus pärast eelmise aasta kõikumisi märgatav hüpe ülespoole. Sektorite lõikes oli see suurim tööstuses ja ehituses, seda nii palgatöötajate kui ka hõivatute seas üldiselt. Bigpanga peaökonomist Raul Eamets ütles, et olukord pole siiski nii hull kui kardeti.